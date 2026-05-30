Як відіпрати шкарпетки та повернути їм білосніжний вигляд: простий спосіб прибрати сірість і жовтизну

Як відбілити шкарпетки в домашніх умовах / © pexels.com

Реклама

На щастя, існує простий спосіб повернути шкарпеткам майже первісний вигляд без дорогих засобів для відбілювання.

Чому білі шкарпетки стають сірими

Основна причина полягає в тому, що бруд і пил глибоко проникають у волокна тканини. Звичайне прання не завжди здатне повністю їх видалити, особливо якщо шкарпетки перуть разом з іншими речами. З часом тканина накопичує залишки бруду, поту та мийних засобів, через що втрачає білосніжний колір.

Як повернути шкарпеткам білизну

Для цього знадобляться:

Реклама

4 літри гарячої води;

2 столові ложки порошку або мийного засобу для посудомийної машини;

відро або таз.

Покрокова інструкція

Виверніть шкарпетки на лицьовий бік. Саме на зовнішній частині накопичується найбільше бруду. Налийте в таз гарячу воду та розчиніть у ній засіб для посудомийної машини. Покладіть шкарпетки у розчин і добре перемішайте, щоб тканина повністю намокла. Залиште їх замочуватися щонайменше на 2 години. Для кращого результату можна залишити на всю ніч. Після замочування виперіть шкарпетки окремо від іншого одягу у пральній машині. Висушіть звичним способом.

Важливі поради

Не періть білі шкарпетки разом із кольоровими речами.

Не додавайте додаткові відбілювачі під час цього методу.

Не використовуйте спосіб для кольорових шкарпеток, оскільки вони можуть втратити яскравість.

Для підтримання білизни періть білі речі окремо від темних.

Чому цей спосіб працює

Засоби для посудомийних машин містять компоненти, які ефективно розчиняють жир, органічні забруднення та наліт. Під час замочування вони допомагають вивести частинки бруду з волокон тканини, завдяки чому шкарпетки стають помітно світлішими та чистішими. Метод особливо корисний для білих бавовняних шкарпеток, які втратили свій первісний вигляд після багаторазового прання.

FAQ

Як відбілити білі шкарпетки в домашніх умовах?

Найпростіший спосіб — замочити їх у гарячій воді з мийним засобом для посудомийної машини на кілька годин, а потім випрати окремо від інших речей.

Чому білі шкарпетки залишаються брудними після прання?

Реклама

Причиною можуть бути забруднення, які глибоко проникли у волокна тканини, а також прання разом із кольоровими речами або недостатньо гаряча вода.

Чим відбілити посірілі шкарпетки без хлору?

Допомогти можуть засоби для посудомийної машини, кисневі відбілювачі, харчова сода або попереднє замочування у гарячій воді перед пранням.

Новини партнерів