Зелені свята 2026: прикмети, забобони та традиції Трійці, які дійшли до наших днів

Зелені свята

Зелені свята — це народна назва циклу свят, пов'язаних із Трійцею. У 2026 році православні християни відзначатимуть Трійцю 31 травня. Святковий період традиційно охоплює кілька днів до та після свята і вважається одним із найважливіших у народному календарі.

Назва "Зелені свята" походить від звичаю прикрашати домівки, подвір'я та храми гілками дерев, запашними травами та квітами. Найчастіше використовували клен, липу, березу, любисток, м'яту, чебрець і аїр. Наші предки вірили, що зелень приносить добробут, захищає від лиха та сприяє родинному благополуччю.

За народними уявленнями, у цей час природа досягає піку своєї сили. Саме тому багато обрядів були пов'язані з очищенням оселі, збиранням лікарських трав та вшануванням предків.

Прикмети на Зелені свята

Якщо на Трійцю дощить — літо буде теплим, а врожай щедрим.

Рясна роса вранці віщує гарну погоду найближчими днями.

Якщо трави довго залишаються свіжими після освячення чи принесення додому, рік буде вдалим.

Сонячний день на Трійцю обіцяє добрий урожай зернових.

Сильний вітер вважається ознакою змін у погоді та неспокійного літа.

Народні забобони

У народній традиції Зелені свята вважалися особливим містичним часом.

Не рекомендували сваритися, лихословити та бажати комусь зла.

Не можна було ламати молоді дерева без потреби.

У деяких регіонах уникали важкої фізичної праці в день Трійці.

Вірили, що не варто викидати освячені трави — їх зберігали вдома як оберіг.

Існувало повір'я, що в цей період природа особливо чутлива до людських вчинків, тому слід проявляти повагу до землі та рослин.

Що роблять на Зелені свята

Традиційно українці відвідують богослужіння, прикрашають оселю зеленню, збираються родиною за святковим столом та згадують померлих родичів. Також заведено заготовляти лікарські трави, оскільки в народі вважалося, що саме в цей період вони набирають найбільшої сили.

Сьогодні Зелені свята залишаються нагодою відчути зв'язок із природою, родинними традиціями та культурною спадщиною, яка передається з покоління в покоління.

