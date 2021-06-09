Трійця 2021: коли та як святкувати Зелену неділю

Свято об’єднує славу Пресвятої Трійці (Отця, Сина та Духа Святого) та славу Духа Святого, який зійшов на апостолів.

Трійця — одне з великих і дуже шанованих свят християнського світу. Святкується від 2 століття н.е.

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Трійця прославляє Бога єдиного у трьох іпостасях, як Бога-Отця, Бога-Сина та Бога-Духа Святого. Свято об’єднує славу Пресвятої Трійці (Отця, Сина та Духа Святого) та славу Духа Святого, який зійшов на апостолів.

Це свято розповіді про Бога на всіх мовах світу. Трійця — одна з головних таємниць суті Бога.

Коли свято Трійці

Трійця (Зелена неділя, день Святої Трійці) у 2021 році припадає на 20 червня. Дата щороку змінюється тому, що день Святої Трійці пов’язаний з Пасхою. Саме на 50 день після Пасхи відбулося сходження Святого Духа на апостолів, як і заповідав Ісус Христос. Саме тому канонічна (офіційна церковна) назва свята Трійці -— П’ятдесятниця.

Головна канонічна ікона свята — не Трійця, а ікона П’ятдесятниці, на якій на 12 апостолів сходить Дух святий у вигляді вогню, після чого кожен з апостолів почав говорити мовою, якої до того ніколи не знав.

Про що Трійця, історія свята

До явлення Ісуса Христа люди знали лише Бога-Отця.

Коли Христос помер на хресті та воскрес на Пасху, люди зрозуміли, що це був Бог-Син. А на Трійцю (П’ятидесятницю) людям явлено було Духа Святого — третю іпостась Божу. Відбулося це за заповітом Ісуса Христа, якій обіцяв учням: коли Він їх залишить, з’явиться Дух Святий, для того, щоб втішати. “Дух Святий від Мого візьме та сповістить вам!”

П’ятдесятниця вважається святом розповіді про Бога всіма мовами світу, бо саме цього дня апостоли почали розмовляти іншими мовами, яких до того не знали. Це вміння дано було апостолам для того, аби вони розійшлися світом та проповідували Євангеліє. І так яскраво та цікаво проповідували, щоб у тих, хто чув цю проповідь, серце ставало теплим та відкритим Богу.

Історія назви свята Зеленої неділі

Зелень на Трійцю символізує силу Животворного Духа, квітучості світу, який дарував нам Бог. Саме тому в народі закріпилася назва “зелена неділя”. Ще від 2 століття н.е. на Трійцю храми та будинки прикрашаються зеленими гілками дерев. Гілля символізує, що Святий Дух дає життя всьому створеному Богом.

Субота напередодні Трійці (Зеленої неділі) називалася клечальною. Тоді господарки прикрашали дома клечанням — зеленими гілками дерев. Гілки встромляли у стріху, на воротах, біля вікон, за ікони. Підлогу або долівку в хаті встеляли запашними травами: осокою, любистком, м’ятою, пижмою, ласкавцями, лепехою. В давнину по клечання їхав до лісу старший з роду. Від часів язичництва вважалося, що на деревах живуть душі померлих рідних. Традиція шанування померлих цього дня гармонійно інтегрувалася у християнство.

Субота перед Зеленою неділею, або Трійцею — названа батьківською суботою, коли читаються особливі молитви за померлих, а до храму несуть панахиду.

Як святкувати Трійцю (Зелену неділю)

Ще від п’ятниці господині прикрашають домівки зеленими гілками дерев, а служителі — церкву. У суботу до храму несуть панахиду (хліб, борошно, масло, печиво тощо), замовляють молитви за померлих рідних та близьких. У суботу або у неділю бажано сповідатися, а у неділю — причаститися, бо причастя на великі свята — особливе благословення.

На вечірній службі у неділю на Трійцю починається святкування Дня святого Духа. Віряни на колінах читають зворушливі молитви святого Василя Великого. У цих молитвах сповідують гріхи перед Богом і просять милості заради великої жертви Сина Божого — дарувати Дух Святий. А ще моляться за померлих братів та сестер, яких Господь утримує поруч із Собою.

Цього дня не можна сваритися, ображатися, злитися. Потрібно приділити увагу своїм рідним та близьким, пробачити давні образи.

Молитви Трійці

У молитвах можна звертатися як до Бога-Отця, так до Бога-Сина, і до Бога- Духа Святого. Молитва до одного з них автоматично є молитвою до інших іпостасей, бо Трійця — єдина.

Давня молитва Трійці: “Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний помилуй нас!”

А ще молитвою до Трійці вважається молитва “Отче наш”, яка закінчується словами “в ім’я Отця, Сина та Духа Святого”.

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