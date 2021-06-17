Синоптикиня розповіла, коли до України прийде спека у понад +30°

У Києві протягом наступного тижня вдень буде 27-32°.
Спека, яка зараз панує в багатьох країнах Західної та Центральної Європи, від понеділка, 21 червня, почне переміщуватися у східному напрямку і дістанеться України.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Тому, за її прогнозом, наступний тиждень в Україні обіцяє бути гарячим - температура повітря прогріється аж до 30° і вище.
Трійця, 21 червня, буде в Україні ще з помірною спекою, із періодичними дощами у південних, західних та центральних регіонах, а від вівторка опади відступлять, а температура підніматиметься вище 30°.
Так, в Укргідрометцентрі повідомили, що 22-23 червня в Україні буде сухо, лише в Карпатському регіоні окремі невеликі дощі з грозами. Температура вночі 13-19°, вдень 27-33°.
Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.