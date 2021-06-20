Збиття літака МАУ під Тегераном: Канада публічно засудила уряд Ірану в ІКАО

Канада планує запропонувати ІКАО низку змін до правил проведення розслідування авіаційних інцидентів.

Канада рішуче засуджує Іран за збиття під Тегераном літака "Міжнародних авіаліній України" у січні 2020 року та неспроможність провести належне розслідування.

Про це міністр транспорту Канади Омар Альгабра заявив під час сесії Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), пише "Укрінформ".

"Я хочу публічно рішуче засудити уряд Ісламської Республіки Іран за його дії, що призвели до вбивства 176 безневинних людей, за його ставлення до трагедії і за неспроможність надати відповіді опісля", - висловився очільник канадського відомства.

Він наголосив, що Іран несе відповідальність за безпеку власного повітряного простору, тож він мав зробити все, аби цивільний літак не став мішенню військових.

"Попри уроки та рекомендації, зроблені після трагедії MH17, Іран не спромігся осягнути небезпеку активних військових операцій. Вони не вжили усіх практичних заходів для запобігання цієї трагедії", - зазначив Альгабра.

Міністр додав, що у цій ситуації "очевидним є конфлікт інтересів, який вплинув на достовірність іранського розслідування та звіту".

За його словами, Канада планує незабаром запропонувати ІКАО ухвалити низку змін до правил проведення розслідування авіаційних інцидентів.

Нагадаємо:

Вранці 8 січня у столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Увесь екіпаж, а також два пасажири були громадянами України.

пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Увесь екіпаж, а також два пасажири були громадянами України. Спочатку причиною авіакатастрофи іранці називали технічну несправність літака. Однак вже увечері 9 січня стало відомо, що український Боїнг був помилково збитий Іраном одразу після зльоту з аеропорту Тегерана.

Іраном одразу після зльоту з аеропорту Тегерана. Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що ракета "земля-повітря" збила літак МАУ, а трагедія сталася через "людський фактор".

збила літак МАУ, а трагедія сталася через "людський фактор". Влада Ірану переконувала, що у комплексі ППО, яким був збитий літак МАУ в Ірані, були порушені налаштування, і це нібито призвело до похибки в даних під час виявлення літака. Україна з цією версією не погоджувалася.

не погоджувалася. У жовтні Іран взяв на себе всю відповідальність за збиття.

за збиття. Процес виплати компенсацій рідним жертв може затягнутися на два роки.

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