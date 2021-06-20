Астрологічний прогноз на 20 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси олягти, щоб пощастило в роботі і любові? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня доба має такі характеристики:

Символ дня: вогнедишний дракон.

Стихія дня: вогонь і земля.

Ангел-охоронець: допомагає в особистому житті: можна зізнаватися в коханні, робити пропозицію руки і серця.

Енергетика дня: робота через силу.

Число дня: 2

Колір дня: зелений, малахітовий.

Камені дня: опал, сердолік.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Слова дня: осяяння натхнення, політ.

Містика дня: будь-які ворожіння і обряди дадуть приголомшливий результат.

Табу дня: не можна користуватися колючими і ріжучими предметами, навіть хліб потрібно не різати, а ламати.

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