Астрологічний прогноз на 20 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси олягти, щоб пощастило в роботі і любові? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня доба має такі характеристики:
Символ дня: вогнедишний дракон.
Стихія дня: вогонь і земля.
Ангел-охоронець: допомагає в особистому житті: можна зізнаватися в коханні, робити пропозицію руки і серця.
Енергетика дня: робота через силу.
Число дня: 2
Колір дня: зелений, малахітовий.
Камені дня: опал, сердолік.
За яку частину тіла відповідає: хребет.
Слова дня: осяяння натхнення, політ.
Містика дня: будь-які ворожіння і обряди дадуть приголомшливий результат.
Табу дня: не можна користуватися колючими і ріжучими предметами, навіть хліб потрібно не різати, а ламати.
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