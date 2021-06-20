Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Астрологічний прогноз на 20 червня

Астрологічний прогноз на 20 червня

Getty Images

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси олягти, щоб пощастило в роботі і любові? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня доба має такі характеристики:

Символ дня: вогнедишний дракон.

Стихія дня: вогонь і земля.

Ангел-охоронець: допомагає в особистому житті: можна зізнаватися в коханні, робити пропозицію руки і серця.

Енергетика дня: робота через силу.  

Число дня: 2

Колір дня: зелений, малахітовий.

Камені дня: опал, сердолік.  

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Слова дня: осяяння натхнення, політ.

Містика дня: будь-які ворожіння і обряди дадуть приголомшливий результат.

Табу дня: не можна користуватися колючими і ріжучими предметами, навіть хліб потрібно не різати, а ламати.

Читайте також: Гороскоп на 20 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно направити енергію в мирне русло