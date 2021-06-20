Три знаки, яким сьогодні можна планувати подорожі

День потужної енергетики, яку важливо спрямовувати на добрі справи — насамперед допомогу тим, хто цього потребує. Працюючи, важливо звертати увагу на процес, а не результат, тоді і останній не розчарує. А ще в цей час можна — і треба — складати плани, зокрема і що стосуються подорожей, всі вони виявляться вдалими.

Сьогодні, 20 червня, планувати початок подорожей рекомендується представникам всіх знаків зодіаку, але у трьох із них цей процес виявиться особливо успішним.

Телець (21.04 — 21.05)

Для Тельців, які до відпочинку — як, втім, і будь-якої іншої справи — підходять серйозно і ґрунтовно, особливою складністю виявиться вибір місця відпочинку. Епідемічна ситуація така, що більшість країн, в яких вони звикли відпочивати, закриті на в'їзд, тому їм доведеться вибирати з того, що залишилося. Ну а оскільки представники знака вкрай обачно ставляться до нововведень, завдання перед ними стоятиме непросте. На щастя, вони з ним впораються, та так, що і в наступні часи стануть відпочивати недалеко від будинку.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Скорпіони, будучи цінителями прекрасного, будуть стурбовані тим, щоб їхній відпочинок був не тільки релаксом на пляжі біля водойми, але й дотиком до мистецтва — в основному живопис і архітектуру. Тому, перш ніж скласти маршрут своєї подорожі, вони ретельно вивчать всі пам'ятки населених пунктів, через які він пройде: наявність там музеїв, картинних галерей, старовинних будівель і просто мальовничих руїн, у яких є своя принадність, — в результаті спогадів представникам знака вистачить на рік наперед.

Водолій (21.01 — 18.02)

Водоліїв, які понад усе цінують комфорт, промоніторять готелі та мотелі, що розташовані в тому місці, куди вони мають намір вирушити на літній відпочинок. Незважаючи на крайню прискіпливість, яка вирізняє представників знака, вони обов'язково знайдуть місце, яке задовольнить всі їхні потреби — як фізіологічні, так і духовні. Чи варто дивуватися, що згодом, навіть через роки, їм захочеться повертатися туди знову і знову — людину завжди тягне туди, де їй одного разу було добре.

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