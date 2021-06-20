В Аргентині підтвердили перший випадок "чорної плісняви": що відомо

Пацієнтка перехворіла коронавірусом, а після виписки відчула головний біль і порушення чутливості.

В Аргентині в суботу, 19 червня, офіційно зареєстрували перший випадок мукормікозу, відомого як "чорна пліснява".

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я країни.

Зазначається, що захворювання виявили у 47-річної пацієнтки з міста Формоса, яка хворіла на COVID-19. Жінка також страждає від висого кров'яного тиску і цукрового діабету II типу.

11 травня в інфікованої з'явилися симптоми коронавірусу, її ізолювали. Після виписки у хворої з'явився головний біль і порушення чутливості і 9 червня пацієнтку госпіталізували. Мікробіологічна діагностика виявила "ценоцитарні гіфи, сумісні з мукоральними".

"Негайно було розпочато специфічне протигрибкове лікування та хірургічне очищення ураженої ділянки, і 12 червня діагноз мукормікоз був підтверджений", - йдеться у повідомленні. Хвора продовжує отримувати медичну допомогу.

Ще один випадок мукормікозу підозрюють у жительки провінції Буенос-Айрес, яка померла від ускладнень COVID-19.

Як повідомлялося, в Індії кількість хворих на мукормікоз ("чорну плісняву") зросла до 31 216 випадків. Кількість летальних випадків від грибкового захворювання - 2 109 осіб.

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