Геловін 2026 року: добірка цікавих та актуальних ідей костюмів

Геловін 2026 року / © Associated Press

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Цьогоріч Геловін припадає на суботу, 31 жовтня, тож у шанувальників свята буде чудова нагода влаштувати вечірку, перевтілитися в улюбленого персонажа чи зібрати друзів для тематичного виходу. Видання Real Simple і тренди соціальних мереж підказують, що в моді буде все — від темної естетики до образів із гучних кінопрем’єр.

Готична романтика та вампірська естетика

Темний макіяж, чорне мереживо, драматичні силуети та бліда шкіра — готика знову в центрі уваги. Інтерес до темних макіяжних образів помітно зріс, а в TikTok зріс інтерес до костюмів вампірів.

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Серед фаворитів — Венздей і Мортіша Аддамс, для компанії друзів підійде й темна казкова естетика мультфільму «Жах перед Різдвом» із Джеком Скеллінгтоном, Саллі та іншими персонажами.

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Відьми

Класичні відьомські образи знову набирають популярності завдяки кіно. Шанувальникам мюзиклу «Wicked: Чародійка» варто придивитися до перевтілень Ельфаби та Глінди — ідеального дуету для подруг.

Ще одне джерело натхнення — фільм «Практична магія 2». Образи сестер Овенс надихають на романтичні сукні, розпущене волосся, загадкові аксесуари та легку містичну атмосферу.

Богині

Якщо хочеться не стільки лякати, скільки вражати, зверніть увагу на образи з фільму «Одіссея». У трендах — чарівниця Каліпсо, яку зіграла Шарліз Терон, Афіна у драпірованих світлих вбраннях, натхненних образом Зендеї, та Пенелопа у величних накидках і драматичних силуетах, як у виконанні Енн Гетевей.

Це чудовий варіант для тих, хто любить античну естетику, розкішні тканини та виразні образи, які нагадують кадри історичного кіно.

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Герої мультфільмів і супергерої

Персонажі, яких обожнюють діти та дорослі, традиційно залишаються серед фаворитів. Очікується, що популярність збережуть герої мультфільму «Мисливці на демонів K-pop», персонажі «Історії іграшок 5» та «Моана».

Для сімейних перевтілень або компаній друзів це дуже зручний напрям, адже можна зібрати цілу команду персонажів і створити узгоджені образи.

Людина-павук і Халк

Супергеройська тема знову обіцяє бути однією з найпомітніших. Прогнозується популярність костюмів Людини-павука — впізнаваного героя, який однаково добре підходить і дітям, і дорослим. Компанію йому може скласти Халк, який також з’явився у фільмі «Людина-павук: Новий день».

Такі костюми — безпрограшний вибір для тих, хто віддає перевагу яскравим кольорам, маскам і супергеройській атмосфері.

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Геловін пропонує безліч способів заявити про себе, тож якщо хочете бути у тренді, надихайтеся популярними фільмами й серіалами, проте не забувайте про власну фантазію.

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