Затишок англійського котеджу: 6 ідей для дому

Затишок англійського котеджу / © Credits

Реклама

Естетика англійського сільського будинку, відома також як «cottagecore», залишається одним із найприємніших способів зробити оселю теплішою та гостиннішою. Її секрет у природних відтінках, дереві, плетених кошиках, рослинних принтах і речах, які хочеться розглядати та торкатися. Видання Woman&Home з’ясувало, як додати інтер’єру класичного заміського шарму без дорогого ремонту.

Додайте трохи природи

Один із найпростіших способів освіжити оселю — принести до неї квіти, зелене листя чи свіжозрізані гілки. Поставте букет у вазу на обідньому столі, прикрасьте зеленню полицю чи створіть сезонну композицію. Це доступний спосіб додати кольору, фактури та відчуття зв’язку з природою. Якщо живих рослин немає, підійдуть і якісні штучні квіти.

Реклама

Обирайте натуральні матеріали

Льон, бавовна, дерево та лоза — основа інтер’єру у стилі кантрі. Поєднуйте їх із м’якою палітрою, наприклад, приглушено-зеленими, ніжно-блакитними та теплими нейтральними відтінками. Плетені кошики, дерев’яні деталі, затишні пледи та текстиль із природними візерунками допоможуть створити простір, який має невимушений та по-справжньому домашній вигляд.

Реклама

Поєднуйте текстури, а не кількість декору

Затишок складається з маленьких задоволень, на кшталт, улюбленої чашки чаю, м’якого пледа та теплого світла свічок. Проте надлишок декоративних подушок і текстилю не завжди робить кімнату комфортнішою. Варто дотримуватися єдиної колірної гами, грати на контрасті фактур, наприклад, льон чудово поєднується з в’язаними виробами, м’якою бавовною та вовною.

Не забувайте про передпокій

Саме передпокій створює перше враження про дім. Щоб зробити його гостиннішим, достатньо кількох продуманих деталей, наприклад, м’якого освітлення, сезонної зелені та красивих аксесуарів. Водночас важливо зберегти практичність простору та передбачити місце для верхнього одягу, взуття й повсякденних речей.

Замініть яскраве світло на м’яке

Не обов’язково змінювати меблі чи перефарбовувати стіни, щоб освіжити інтер’єр. Почніть з освітлення та замість верхньої лампи ввімкніть настільні світильники, запаліть свічку й покладіть плед на крісло чи диван. Дуже доречний цей хитрик саме восени, коли вечори стають довшими. Альтернатива звичайним свічкам — LED-моделі без відкритого вогню.

Англійський заміський шарм — це не про адресу за містом чи дорогі дизайнерські речі, а про атмосферу, яку створюють деталі. Почніть із букета квітів, натурального текстилю чи теплого світла лампи, а потім поступово додавайте улюблені кольори та фактури, бо найзатишніший дім — той, у якому красиво, спокійно та по-справжньому добре бути собою.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів