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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Папа Римський поговорив із Путіним: що вимагав від диктатора

Папа Римський закликав Путіна зробити крок для порятунку цивільних в Україні.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Папа Римський

Папа Римський / © Associated Press

Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав припинити вогонь для надання допомоги цивільним.

Про це повідомляє Vatican News.

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Під час розмови Папа закликав зупинити вогонь в Олешках, що на Херсонщині. Це необхідно, щоб доправити людям харчі й медикаменти та дати можливість мешканцям безпечно виїхати.

Також у Ватикані підтвердили подальшу готовність до посередництва задля врегулювання ситуації.

«Нарешті, Святий Отець підтвердив зобов’язання Святого Престолу сприяти діалогу та миру», — підсумували у пресслужбі.

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Нагадаємо, в тимчасово окупованих Олешках росіяни та їхні поплічники штучно створюють дефіцит їжі, перепродаючи звичайний пакунок харчів за еквівалент 50 тисяч гривень або відбираючи у людей останні коштовності та золото.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в цілеспрямованому створенні умов для знищення людей.

Раніше ми писали про те, хто влаштував блокаду Олешок. Журналісти ідентифікували російські підрозділи, які можуть бути причетними до блокади міста та гуманітарної катастрофи.

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