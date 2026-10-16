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Папа Римський поговорив із Путіним: що вимагав від диктатора
Папа Римський закликав Путіна зробити крок для порятунку цивільних в Україні.
Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав припинити вогонь для надання допомоги цивільним.
Про це повідомляє Vatican News.
Папа Римський Лев XIV поговорив із Путіним: подробиці
Під час розмови Папа закликав зупинити вогонь в Олешках, що на Херсонщині. Це необхідно, щоб доправити людям харчі й медикаменти та дати можливість мешканцям безпечно виїхати.
Також у Ватикані підтвердили подальшу готовність до посередництва задля врегулювання ситуації.
«Нарешті, Святий Отець підтвердив зобов’язання Святого Престолу сприяти діалогу та миру», — підсумували у пресслужбі.
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Нагадаємо, в тимчасово окупованих Олешках росіяни та їхні поплічники штучно створюють дефіцит їжі, перепродаючи звичайний пакунок харчів за еквівалент 50 тисяч гривень або відбираючи у людей останні коштовності та золото.
Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в цілеспрямованому створенні умов для знищення людей.
Раніше ми писали про те, хто влаштував блокаду Олешок. Журналісти ідентифікували російські підрозділи, які можуть бути причетними до блокади міста та гуманітарної катастрофи.