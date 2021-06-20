Астрологический прогноз на 20 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние сутки обладает следующими характеристиками:

Символ дня: огнедышащий дракон.

Стихия дня: огонь и земля.

Ангел-хранитель: помогает в личной жизни: можно признаваться в любви, делать предложение руки и сердце.

Энергетика дня: работа через силу.

Число дня: 2

Цвет дня: зеленый, малахитовый.

Камни дня: опал, сердолик.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Слова дня: озарение вдохновение, полет.

Мистика дня: любые гадания и обряды дадут потрясающий результат.

Табу дня: нельзя пользоваться колющими и режущими предметами, даже хлеб нужно не резать, а ломать.

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