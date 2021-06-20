20 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день православные отмечают Троицу.

Какой сегодня день

20 июня — Всемирный день беженцев, Всемирный день защиты слонов в зоопарках, Всемирный день Wi-Fi, День Ламбруско, День американского орла.

Всемирный день беженцев

Всемирный день беженцев установлен Организацией Объединенных Наций в честь беженцев по всему миру. Он отмечается ежегодно 20 июня.

Согласно международному праву, беженцы — это люди, которые не могут или не желают вернуться в страны своего происхождения, поскольку имеют вполне обоснованные опасения стать жертвой преследований за расовую или религиозную принадлежность, гражданство, политические взгляды или принадлежность к конкретной социальной группы. Всемирный день беженцев — это возможность вызвать у общественности сочувствие и понимание беды людей и признать их устойчивость в восстановлении своей жизни.

Всемирный день защиты слонов в зоопарках

20 июня отмечается Всемирный день защиты животных в зоопарках. Эти животные приводят в восторг и детей, и взрослых. Но им необходимы огромные пространства для проживания, а не тесные вольеры зоопарков. Когда эти животные лишены движения, они болеют, а от жестокости во время дрессировки страдают и умирают.

В этот день в мире проводят различные мероприятия по сбору средств на улучшение условий проживания слонов. Проходят акции в зоопарках. Их главная цель — призыв к перемещению слонов в природные заповедники.

Всемирный день Wi-Fi

Всемирный день Wi-Fi — глобальная инициатива, цель которой — привлечение внимания общества к решению проблемы отсутствия беспроводной скоростного подключения в различных странах (около 4 миллиарда людей на планете не имеют доступа к интернету), искоренение цифрового неравенства, привлечения к развитию технологий.

С предложением ввести Международный день Wi-Fi в 2018 году выступил Беспроводной широкополосный Альянс.

День Ламбруско

Итальянские вина ламбруско взлетели на вершину популярности в 70-х годах прошлого века. Но через некоторое время они также стремительно потеряли звание фаворитов публики, стоило только измениться моде на вина. Поэтому итальянские виноделы, а затем и их коллеги по цеху во всем мире стали ежегодно 21 июня отмечать Международный день ламбруско. Цель этого дня — повысить популярность этих вин, ведь самое легкое, свежее, жизнерадостное ламбруско способно дарить ощущение итальянской dolce vita.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют Александр, Анна, Богдан, Валентин, Василий, Владимир, Григорий, Максим, Мария, Николай, Павел, Петр и Тарас.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

20 июня — Троица, День святой Троицы, Пятидесятница.

Троица

Через десять дней после Вознесения, или на пятидесятый день от Пасхи христиане отмечают день Святой Троицы, или "троицу", или Пятидесятницу. Этот праздник, один из древнейших, собственно, днем рождения Церкви. Это двойной праздник. Оно объединяет славу Пресвятой Троицы (Отца, Сына и Духа Святого) и славу Духа Святого, сошедшего на апостолов. Троица — один из главных тайн сути Бога.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

Верующие на Троицу посещают праздничную службу в церкви. Полы в храмах устилают зеленой травой. Праздник символизирует расцвет природы и начало новой жизни. Букетик зелени, освященный в храме хранят целый год и используют для лечебных целей.

На Троицу было популярным сватовство. Считается, что, если пара прошла этот обряд на Троицу, то жизнь молодых будет счастливой и благополучной.

Приметы:

Дождь на Троицу — к обильному урожаю хлеба и грибов;

Дождевая Пятидесятница — лето будет теплым;

Если в этот день жарко — все лето будет засушливым

Что нельзя делать этого дня

Запрещено заниматься тяжелым трудом, убирать, стирать, чинить что-то. Но можно заниматься приготовлением блюд для семьи и еды для домашних животных.

Чтобы в течение года постигли только хорошие события, нельзя отказывать в помощи тем, кто в этом нуждается. Наоборот, надо самому быть инициатором и подавать милостыню бедным.

Не рекомендуется на Троицу ходить на кладбище, поскольку для этого есть специальный день накануне праздника — Троицкая родительская суббота.

Что произошло в этот день

1768 — украинские гайдамаки взяли Умань

1792 — Великая французская революция: народное восстание в Париже

1837 — королевой Великобритании становится Виктория I

1840 — Сэмюэл Морзе получил патент на телеграф

1863 — основан первый в США банк (Национальный банк Дэвенпорт штата Айова)

1867 — президент США Эндрю Джонсон объявил о покупке Аляски

1918 — в Киеве начался Всеукраинский церковный собор

1919 — военная делегация Украинской Народной Республики подписала с поляками мирный договор

1933 — открыт Беломорско-Балтийский канал

1939 — арестован выдающейся советский режиссер Всеволода Меерхольда

1993 — первый пробный железнодорожный рейс по туннелю под Ла-Маншем

2003 — создан фонд Викимедиа

Кто родился в этот день

1566 — Сигизмунд III Ваза, король Речи Посполитой.

1690 — Петр Калнышевский, последний кошевой атаман Запорожской Сечи.

1843 — Федор Стравинский, украинский оперный певец. Отец выдающегося композитора Игоря Стравинского.

1887 — Борис Гомзин, подполковник Армии УНР, помощник начальника разведывательного отдела Генерального штаба Действующей Армии УНР, один из ближайших соратников гетмана Скоропадского.

1893 — Иван Антипенко, украинский драматург, фельетонист.

1920 — Петр Тимошенко, украинский языковед.

1939 — Василий Василашко, украинский поэт.

1949 — Лайонел Ричи, американский певец

1967 — Николь Кидман, американская киноактриса.

Associated Press

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