В США грузовик протаранил толпу участников гей-парада: есть погибший и раненые

Местные власти считают, что водитель намеренно сбил участников гей-парада.

В американском штате Флорида в субботу, 19 июня, грузовик въехал в толпу во время гей-парада в рамках фестиваля Stonewall Pride Parade & Street Festival в Уилтон-Менорсе.

Об этом сообщает Sun-Sentinel.

Отмечается, что в результате аварии один из участников парада погиб, а за жизнь другого борются врачи. Еще один пострадавший, по предварительным данным, находится в стабильном состоянии.

Грузовик врезался в ближайшие ворота и остановилась. Водителя взяли под стражу.

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"Это был террористический акт против ЛГБТ-сообщества, — заявил мэр Форт-Лодердейла Дин Транталис. — Он пришел сюда, чтобы уничтожать людей. Это явно не было случайно".

Автомобиль также едва не врезался в кабриолет, в котором ехала член Палаты представителей США Дебби Вассерман Шульц.

Мэр Уилтон-Менорса Скотт Нельсон сказал, что парад немедленно отменили из уважения к жертвам. Полиция начала расследование.

Напомним, что в Ровно разыскивают водителя внедорожника, из-за которого пострадали четыре человека, а сам он с места аварии скрылся. При этом оставил в салоне пассажирку с разбитой головой.

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