Народные приметы, обряды и обычаи 20 июня

Вода потемнела в реке — перед грозой.
20 июня — Троица, Пятидесятница.
20 июня церковь и верующие чтят память мученика Феодота Анкирского, преподобного Маркелиана, папы Римского, i мучеников Клавдия, Кирина и Антонина, священномученика Маркелла, папы Римского, мучеников Сисиния и Кириака, диаконов, Изумруда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, Папия i мавра, воинов, и Крискентиана, мучениц Прискиллу, Лукину и Артемию, царевны, мучениц Калерии (Валерии), Кириакии и Марии в Кесарии Палестинской.
20 июня: церковный праздник
На пятидесятый день после Пасхи, обязательно в воскресенье, празднуется Троица. Клечальное воскресенье — это воскресенье Зеленых святок, пятидесятый день после Пасхи, потому этот день еще называется Пятидесятницей.
Святая Троица — важное понятие в большинстве христианских учений. Это понятие объединяет вместе три человека (три лика, три образа, три проявления) Бога, рассматривает сущность Бога в трех лицах.
Святая Троица сыграла ключевую роль в Никейском соборе, когда была сформулирована Символ Веры, в котором вера в Святую Троицу утверждалась в качестве догмата, обязательного для исповедания всеми христианами.
20 июня: народные традиции
Утром хозяйки хозяйничали в доме, готовили праздничное застолье. Люди наряжались в праздничную одежду, садились в доме и ждали, пока ударят церковные колокола. Ударит колокол — это благая весть. Тогда все набожно крестятся и идут в церковь. Каждая девушка в соответствии обычая несла в руках свежие цветы.
Идя в церковь, люди радостно приветствуют друг друга со святой воскресеньем. После обедни в старину проходил крестный ход к колодцам, чтобы освятить их, сбрызнув их святой водой.
20 июня: что стоит сделать
В первый день Троицы девушки шли в поле или лес, плели по венчике и держали их до Петровки, чтобы в это время русалки НЕ защекотали. В некоторых регионах также гадали на венках: каждая девица несла к реке два венка и пускала их по воде — если они сходились, то в этом году состоится брак.
20 июня: чего стоит избегать
- Осуществлять земляные работы.
- Рубить или пилить деревья.
- Купаться.
- Выполнять любую домашнюю работу.
20 июня: украинские народные приметы
- Июньский дождь начался при восходе солнца — прекратится только под вечер.
- Тускнеет солнечные лучи — жди раскатистого грома.
- Чем мельче капли дождя, тем дольше он будет идти.
- Вода потемнела в реке — перед грозой.
- В колодце вода изменила вкус — на смену погоды.
- На небе облако бабочка-крапивница уже вылетел из своего укрытия — вскоре выяснится.
- Каштан развился раньше яблоню — на сухое лето.