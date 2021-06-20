Народные приметы, обряды и обычаи 20 июня

Вода потемнела в реке — перед грозой.

20 июня — Троица, Пятидесятница.

20 июня церковь и верующие чтят память мученика Феодота Анкирского, преподобного Маркелиана, папы Римского, i мучеников Клавдия, Кирина и Антонина, священномученика Маркелла, папы Римского, мучеников Сисиния и Кириака, диаконов, Изумруда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, Папия i мавра, воинов, и Крискентиана, мучениц Прискиллу, Лукину и Артемию, царевны, мучениц Калерии (Валерии), Кириакии и Марии в Кесарии Палестинской.

20 июня: церковный праздник

На пятидесятый день после Пасхи, обязательно в воскресенье, празднуется Троица. Клечальное воскресенье — это воскресенье Зеленых святок, пятидесятый день после Пасхи, потому этот день еще называется Пятидесятницей.

Святая Троица — важное понятие в большинстве христианских учений. Это понятие объединяет вместе три человека (три лика, три образа, три проявления) Бога, рассматривает сущность Бога в трех лицах.

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Святая Троица сыграла ключевую роль в Никейском соборе, когда была сформулирована Символ Веры, в котором вера в Святую Троицу утверждалась в качестве догмата, обязательного для исповедания всеми христианами.

20 июня: народные традиции

Утром хозяйки хозяйничали в доме, готовили праздничное застолье. Люди наряжались в праздничную одежду, садились в доме и ждали, пока ударят церковные колокола. Ударит колокол — это благая весть. Тогда все набожно крестятся и идут в церковь. Каждая девушка в соответствии обычая несла в руках свежие цветы.

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Идя в церковь, люди радостно приветствуют друг друга со святой воскресеньем. После обедни в старину проходил крестный ход к колодцам, чтобы освятить их, сбрызнув их святой водой.

20 июня: что стоит сделать

В первый день Троицы девушки шли в поле или лес, плели по венчике и держали их до Петровки, чтобы в это время русалки НЕ защекотали. В некоторых регионах также гадали на венках: каждая девица несла к реке два венка и пускала их по воде — если они сходились, то в этом году состоится брак.

20 июня: чего стоит избегать

Осуществлять земляные работы.

Рубить или пилить деревья.

Купаться.

Выполнять любую домашнюю работу.

20 июня: украинские народные приметы

Июньский дождь начался при восходе солнца — прекратится только под вечер.

Тускнеет солнечные лучи — жди раскатистого грома.

Чем мельче капли дождя, тем дольше он будет идти.

Вода потемнела в реке — перед грозой.

В колодце вода изменила вкус — на смену погоды.

На небе облако бабочка-крапивница уже вылетел из своего укрытия — вскоре выяснится.

Каштан развился раньше яблоню — на сухое лето.

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