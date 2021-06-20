Народні прикмети, обряди і звичаї 20 червня

Вода потемніла в річці — перед грозою.

20 червня - Трійця, П'ятидесятниця.

20 червня церква та віряни вшановують пам'ять мученика Феодота Анкирського, священномученика Маркелiана, папи Римського, i мучеників Клавдiя, Кирина й Антонiна, священномученика Маркела, папи Римського, мучеників Сисинiя i Кириака, дияконiв, Смарагда, Ларгiя, Апронiана, Сатурнiна, Папiя i Мавра, воїнiв, i Крискентiана, мучениць Прискилли, Лукини i Артемiї, царівни, мучениць Калерiї (Валерiї), Кириакiї i Марiї в Кесарiї Палестинськiй.

20 червня: церковне свято

На п'ятдесятий день після Великодня, обов'язково в неділю, святкується Трійця. Клечальна неділя — це неділя Зелених свят, п'ятдесятий день після Великодня, тому цей день ще називається П'ятидесятницею.

Свята Трійця — важливе поняття у більшості християнських вчень. Це поняття об'єднує разом три особи (три лики, три образи, три прояви) Бога, розглядає сутність Бога в трьох особах.

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Свята Трійця відіграла ключову роль у Нікейському соборі, коли було сформульовано Символ Віри, в якому віра у Святу Трійцю утверджувалася в якості догмата, обов'язкового для сповідування всіма християнами.

20 червня: народні традиції

Зранку господині поралися в господі, готували святкове застілля. Люди вбиралися у святковий одяг, сідали в хаті й чекали, поки вдарять церковні дзвони. Ударить дзвін — це блага звістка. Тоді всі побожно хрестяться й ідуть до церкви. Кожна дівчина відповідно звичаю несла в руках свіжі квіти.

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Ідучи до церкви, люди радо вітають одне одного зі святою неділею. Після служби Божої за старих часів відбувався хресний хід до криниць, щоб освятити їх, окропивши їх свяченою водою.

20 червня: що варто зробити

Першого дня Трійці дівчата йшли в поле чи ліс, плели по віночку і тримали їх до Петрівки, щоб у цей час русалки не залоскотали. У деяких регіонах також ворожили на вінках: кожна юнка несла до річки два вінки і пускала їх за водою — якщо вони сходилися, то в цьому році відбудеться шлюб.

20 червня: чого варто уникати

Здійснювати земляні роботи.

Зрубувати чи спилювати дерева.

Купатися.

Виконувати будь-яку домашню роботу.

20 червня: українські народні прикмети

Червневий дощ почався при сході сонця — припиниться аж під вечір.

Тьмяніє сонячне проміння — чекай розкотистого грому.

Чим дрібніші краплини дощу, тим довше він йтиме.

Вода потемніла в річці — перед грозою.

У криниці вода змінила смак — на зміну погоди.

На небі хмара, а метелик-кропив'янка вже вилетів зі своєї схованки — невдовзі виясниться.

Каштан розвився раніше за яблуню — на сухе літо.

Екстремальна погода по всьому світу: як люди рятуються від стихії

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