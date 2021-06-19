Ретроградний Юпітер 2021: що варто зробити та чого слід уникати

Усі планети можуть бути ретроградними.

У 2021 році Юпітер ретроградним від 20 червня до 18 жовтня. ТСН.ua. та езотерикиня Олена Кузьмич зібрали поради про те, як потрібно поводитися у цей період та чого краще уникати.

Ретроградність планет: що означає

Усі планети можуть бути ретроградними. Йдеться про те, що для спостерігача з Землі у певний момент буде здаватися, що та чи інша планета почала рухатися у зворотному напрямку. Проте насправді небесні тіла не сходять зі своїх орбіт, йдеться про умовну зміну руху. Це явище більш важливе для астрологів та езотериків, ніж для астрономів.

Юпітер: астрономія та міфологія

Юпітер — це п'ята від Сонця та найбільша планета Сонячної системи. Разом із Сатурном, Ураном і Нептуном Юпітер класифікують як газового гіганта. Юпітер більш ніж удвічі масивніший за всі інші планети разом узяті; він майже в 318 разів масивніший за Землю.

Ця планета була відома людям з глибокої давнини, що знайшло свій відбиток в міфології та релігійних віруваннях різних культур: месопотамської, вавилонської, грецької та інших. Сучасна назва Юпітера походить від імені давньоримського верховного бога-громовержця.

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Юпітер — бог неба і грому, батько всіх богів у релігії та міфології Стародавнього Риму. Він був верховним богом римської держави протягом республіканського та імператорського періоду, поки християнство не стало панівною релігією імперії. У римській міфології Юпітер вів переговори з Нумою Помпілієм, другим царем Риму, для встановлення норм римської релігії, таких як дарунки чи пожертвування.

Вважається, що Юпітер спочатку був божеством неба. Його ідентифікаційним знаряддям є блискавка, і його первинною священною твариною є орел, який мав перевагу над іншими птахами та став одним із найпоширеніших символів римської армії. Юпітер був римським еквівалентом давньогрецького Зевса. Саме на честь давньоримського бога і названа ця планета.

Юпітер: астрологія

З погляду астрології, Юпітер являє собою бажання до експансії та успіху у зовнішньому світі. Оскільки він є покровителем тих, хто подорожує, то дарує відкриту свідомість, бажання прагнення до нових горизонтів. Також він пов'язаний з релігією та системою вірувань, бо ці сфери духовного життя розширюють людську свідомість.

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Юпітер "відповідає" за юриспруденцію, освіту, соціальну сферу, благодійність, філософію, подорожі, іноземців, закордон, викладання та навчання, ідеологію, популярність, славу та опіку відомих людей. Зрозуміло, що через ретроградний рух, усі процеси у цих сферах будуть уповільнюватися.

Юпітер: езотерика

Під час ретроградного Юпітера вам буде здаватися, що у вас є чимало знань, але бракує порядку, немає системи та структури. Ви розвиваєтеся, проте через ретроградний рух планети вам буде здаватися, що розвиток не є глобальним процесом, а лише чималою кількістю локальних дій.

У цей час краще уникнути маніпулювання людьми, аби не потрапити у пастку власних ілюзій. Слід продовжувати вчитися і намагатися розібратися у життєвій ситуації. Водночас може з'явитися бажання всіх повчати, але не варто піддаватися цьому пориву.

Ретроградний Юпітер: що варто зробити

виправляти помилки та передивлятися справи;

проявляти консерватизм;

довіряти інтуїції;

відновити вивчення мов;

повернутися до навчання;

відновлювати дружбу або стосунки;

вивчати філософські питання;

відновлювати право на власність;

продавати великі об'єкти нерухомості;

відчувати фальш з боку інших людей;

вірити віщим снам.

Ретроградний Юпітер: чого варто уникати

починати викладацьку діяльність;

їхати закордон;

розпочинати туристичний бізнес та спілкуватися з іноземцями;

просити підвищення;

практикувати незвідані духовні практики;

вступати в езотеричні спільноти;

проявляти новаторство;

бути шаленим оптимістом;

розширяти бізнес.

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