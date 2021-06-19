ВООЗ попередила про нову хвилю коронавірусу: де її слід очікувати

Індонезію закликали посилити карантин.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що новий спалах коронавірусу може статися в Індонезії, через зростання захворюваності і поширення нових варіацій вірусу.

Про це 18 червня пише Associated Press.

ВООЗ закликала уряд Індонезії посилити карантинні обмеження, адже за минулу добу в країні було зафіксовано понад 12,6 тис. нових випадків зараження. До того ж в столиці країни Джакарті кількість зайнятих лікарняних ліжок на цьому тижні зросла до 75% з 45% в порівнянні з минулим тижнем.

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Відомо, що з початку пандемії в Індонезії зареєстровано більш 1,9 млн випадків захворювання, більше майже 54 тис. осіб загинуло. Це найвищий показник в Південно-Східній Азії.

На тлі зростання захворюваності президент Індонезії доручив прискорити кампанію вакцинації в країні. Він сподівається, що в наступному місяці в Індонезії будуть вакцинувати по мільйону осіб щодня.

Раніше директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге попередив, що Європі загрожує заразніший індійський штам коронавірусу, відомий як "Delta". Він може заражати навіть тих людей, які мають імунітет.

Як повідомлялося, "індійська" версія COVID-19 містить дві мутації, які "допомагають вірусу прикріплятися до клітин". Одна з мутацій, E484Q, аналогічна E484K, виявленій раніше у "бразильскому" та "південноафриканському" варіантах. Інша мутація, L452R, також була зафіксована у "каліфорнійському" штамі.

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