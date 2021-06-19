Американець на планері зміг облетіти смерч: відео

Смерч потрапив в об'єктив камери пілота
В американському штаті Оклахома пілот Девід Еванс облетів смерч на планері, зафіксувавши природне явище.
Чоловік опублікував відео опубліковано в YouTube.
За словами Еванса, спочатку погода була ясною, але згодом у повітрі утворився смерч, і він вирішив зняти його на відео.
В американському штаті Оклахома пілот Девід Еванс облетів смерч на планері, зафіксувавши природне явище. Видовищне відео опубліковано в YouTube.
За словами Еванса, спочатку погода була ясною, але згодом у повітрі утворився смерч, і він вирішив зняти його на відео.
"Це було справді красиво. Це було схоже на щурячий хвіст", – розповів пілот.
Еванс сумнівається, що зможе побачити що-небудь настільки вражаюче.
Нагадаємо, у Канаді зафільмували рідкісний торнадо. Кадри зі смерчем зняли фермери у центральній провінції Саскачеван. Саме їхніми полями і пройшла стихія.