У Чорному морі під Одесою пронісся смерч: відео

Поруч зі смерчем проходило вантажне судно.

В районі міста Чорноморськ Одеської області в морі пронісся смерч.

Відповідне відео опублікували очевидці в Youtube.

Як видно на кадрах, в морі сформувалася воронка смерчу, який рухався зі значною швидкістю.

Зазначимо, що Гідрометцентр оголосив в Одеській області на п'ятницю, 18 червня, штормове попередження.

Зокрема, в Одесі прогнозують хмарну погоду, значний дощ і грозу.

Нагадаємо, у селі Широке Запорізької області пронісся потужний смерч. Люди розповідають, вихор виник миттєво та одразу набрав шаленої сили.

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