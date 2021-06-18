У Чорному морі під Одесою пронісся смерч: відео

Поруч зі смерчем проходило вантажне судно.
В районі міста Чорноморськ Одеської області в морі пронісся смерч.
Відповідне відео опублікували очевидці в Youtube.
Як видно на кадрах, в морі сформувалася воронка смерчу, який рухався зі значною швидкістю.
Зазначимо, що Гідрометцентр оголосив в Одеській області на п'ятницю, 18 червня, штормове попередження.
Зокрема, в Одесі прогнозують хмарну погоду, значний дощ і грозу.
Нагадаємо, у селі Широке Запорізької області пронісся потужний смерч. Люди розповідають, вихор виник миттєво та одразу набрав шаленої сили.