Народні прикмети, обряди і звичаї 18 червня

Хмара змінює колір — зміниться й погода.
18 червня церква та віряни вшановують віддання свята Вознесіння Господнього, священномученика Дорофея, єпископа Тирського, перенесення мощей блаженного Ігоря, великого князя Чернiгiвського i Київського, блаженного Константина, митрополита Київського i всiєї Русі, благовірного князя Феодора Ярославича (брата святого Олександра Невського), Новгородського, перенесення мощей преподобних Вассіана та Йони Пертомiнських, Соловецьких чудотворцiв, мучеників Маркiана, Никандра, Іперехiя, Аполлона, Леонiда, Арiя, Горгiя,Селінiя, Іринія i Памвона, преподобного Феодора, чудотворця, преподобного Анувiя, пустельника Єгипетського, преподобного Дорофея, з обителi авви Серида, Ігорiвської iкони Божої Матерi.
18 червня: церковне свято
Дорофей Тирський - християнський святий, шанується як священномученик.
Дорофей був єпископом Тиру Фінікійського. Переховувався в період гонінь на християн за часів імператора Діоклетіана і повернувся в Тир після прийняття Міланського едикту імператора Костянтина. Після повернення Дорофей управляв своєю єпархією близько 50 років і прийняв мученицьку смерть в період правління Юліана Відступника в місті Уд (сучасна Варна).
Дорофею приписують складання "Синопсиса" (збори сказань про житіє пророків і апостолів), що містить один з варіантів списку апостолів від сімдесяти.
18 червня: народні традиції
У цей день традиційно спостерігали за погодою. Тому наші пращури вірили, що від гарної погоди в цей день може залежати багатий урожай зерна. З давніх-давен вважалося, що з Дорофея починаються найкоротші ночі в році - «горобині». Також думали, що цього дня розквітає сон-трава, яка показує сплячим майбутнє.
18 червня: що не варто робити:
- уникати конфліктів;
- ділитися проблемами або таємницями.
18 червня: що варто зробити
- уникати контактів з незнайомцями;
- спостерігати за погодою.
18 червня: українські народні прикмети
- Глухий грім — на тихий дощ, голосний — на зливу.
- Влітку західний вітер завжди несе негоду, східний — спеку й сушу.
- Похолодало під час дощу — погода покращає.
- Якщо мряка сідає на верхів'ї гір — на день або два задощить.
- Хмара змінює колір — зміниться й погода.
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