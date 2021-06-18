Народные приметы, обряды и обычаи 18 июня

Облако меняет цвет — изменится и погода.
18 июня церковь и верующие чествуют отдание праздника Вознесения Господня, священномученика Дорофея, епископа Тирского, перенесение мощей блаженного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского блаженного Константина, митрополита Киевского iивсей Руси, благоверного князя Феодора Ярославича (брата святого Александра Невского), Новгородского, перенесения мощей преподобных Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких чудотворцев, мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Памвона, преподобного Феодора, чудотворца, преподобного Анувия, отшельника Египетского, преподобного Дорофея, с обители аввы Серида, Игоривской иконы Божией Матери.
18 июня: церковный праздник
Дорофей Тирский — христианский святой, почитается как священномученик.
Дорофей был епископом Тира Финикийского. Скрывался в период гонений на христиан при императоре Диоклетиане и вернулся в Тир после принятия Миланского эдикта императора Константина. По возвращении Дорофей управлял своей епархией около 50 лет и принял мученическую смерть в период правления Юлиана Отступника в городе Уд (современная Варна).
Дорофею приписывают составление "Синопсиса" (сборы сказаний о житии пророков и апостолов), содержащий один из вариантов списка апостолов от семидесяти.
18 июня: народные традиции
В этот день традиционно наблюдали за погодой. Поэтому наши предки верили, что от хорошей погоды в этот день может зависеть богатый урожай зерна. Издавна считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году — «воробьиные». Также думали, что в этот день расцветает сон-трава, которая показывает спящим будущее.
18 июня: что не стоит делать:
- избегать конфликтов;
- делиться проблемами или тайнами.
18 июня: что стоит сделать
- избегать контактов с незнакомцами;
- наблюдать за погодой.
18 июня: украинские народные приметы
- Глухой гром — на тихий дождь, громкий — на ливень.
- Летом западный ветер всегда несет непогоду, восточный — жару и сушу.
- Похолодало во время дождя — погода улучшится.
- Если туман садится на вершине гор — на день или два будут дожди.
- Облако меняет цвет — изменится и погода.
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