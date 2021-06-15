Кельтский календарь деревьев-2021: месяц дуба

Месяц дуба продлится от 10 июня и завершится 7 июля.

Люди издавна решили отмерить отрезки времени. Календарь — ритм, представляет собой выражение внутренних особенностей, которыми одна культура отличается от другой. Естественно, что отношение к времени внутри отдельно взятой культуры сказывается прежде всего на календаре. Среди древнейших календарей — солнечный календарь Древнего Египта или солнечно-лунный календарь Вавилона. Не отставали от них и древние кельты, у которых тоже был свой календарь.

Кельтский календарь: что это такое

Ученый и литератор Роберт Грейвс сделал неоязыческую и поэтическую реконструкцию этого календаря на основе мифов и легенд. В этом календаре определенный период связан с особым деревом, которое было важно для древних народов. Этот календарь не претендует на историческую ценность, однако является важным для эзотериков и современных язычников, например, виккан. Поэтому расскажем больше о дерево, которое является символом этого периода.

Месяц дуба: традиции и обычаи

Седьмое дерево в кельтском календаре — это дуб. Это дерево Зевса, Юпитера, Геракла и кельтского бога Дагды, Тора и всех богов-громовержцев. Это дерево является символом даже Иеговы и Аллаха.

Костра во время летнего солнцестояния, которое приходится именно на этот период, разжигающие из дубовых ветвей, священный огонь в храме Весты всегда насыщали дубом, а трением огонь добывали из дубового полена. Древние люди считали, что именно это дерево привлекает молнию. Дуб символически связывают с огнем и молнией.

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По мнению Дж. Фрезера, древние считали, что «великий бог неба, объект их культа, чей ужасный голос доносился до них в раскатах грома, полюбил дуб больше других деревьев и часто сходил на него с грозового облака в виде молнии, оставляя на память о своем визите расщепленный, обугленный ствол и сожжен листьев. Такие деревья были окружены ореолом славы, так как в их разрушении видели руку великого громовержца. Место, куда ударяла молния, становилось священным.

Слово "дуб" и "двери" похожи в большинстве древнеевропейских языков, ведь лучшие двери изготавливали именно из этой древесины.

Дуб у многих народов считают самым красивым деревом, и к нему относятся с уважением и любовью. Недаром латыни дуб так и называется: "красивое дерево" — "Кверкус" (Quercus — ред.), От кельтских слов "quer" — "хороший" и "cuez" — "дерево".

Как и все деревья, дуб выступает в роли мирового дерева: он символизирует мировую ось, соединяющая верхний и нижний миры, живых и умерших предков, знаменуя центр вселенной. Дуб означал силу, мужество, выносливость, долголетие, плодородие, благородство, верность.

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Дуба отведено место и в сакральных представлениях кельтов. В частности, под дубом творит свои чары Мерлин. Кельтские жрецы, друиды, превращали дубовые рощи в настоящие святилища и культовые центры, а дубовые ветви использовали в различных ритуальных обрядах. Само слово "друид" происходит, по мнению исследователей, от древнего названия дуба. В верованиях друидов дуб символизировал ось мира и ассоциировался с силой и мудростью. По представлениям кельтов, все, что растет на этом священном дереве, является даром небес. Особую роль играет образ дуба, увенчанного ветвью омелы, причем дуб символизирует мужское начало, а омела — женское. В эпоху христианизации кельтов много церквей и монастырей в Ирландии часто строили неподалеку от дубрав или отдельных дубов.

Кельтский месяц дуба: что стоит сделать

Чтобы наполниться символической энергией этого периода, нужно сделаете следующее:

танцуйте под солнцем — это наполнит вас жизненной энергией;

каждый день отправляйтесь на прогулку и наслаждайтесь длинными светлыми летними вечерами

носите с собой желуди дуба в качестве талисмана;

в знак приветствия солнца и его силы украсьте стол к ужину в золотых тонах;

закопайте под дубом письмо феям с описанием ваших пожеланий;

носите листья дуба в волосах, чтобы привлечь удачу;

коснитесь губами веточки дуба и вы усилите свою привлекательность;

сожгите дубовые листья, чтобы очистить атмосферу и выгнать страхи и сомнения;

встречайте рассветы;

любуйтесь звездами, падают;

загадывайте желание;

медитируйте у дуба;

носите одежду оранжевых красок, чтобы наполниться жизненной силой;

реализуйте творческие планы.

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