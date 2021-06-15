Кельтський календар дерев-2021: місяць дуба

Місяць дуба триватиме від 10 червня і завершиться 7 липня.

Люди здавна вирішили відміряти відрізки часу. Календар — ритм, що являє собою вираження внутрішніх особливостей, якими одна культура відрізняється від іншої. Природно, що ставлення до часу всередині окремо взятої культури позначається насамперед на календарі. Серед найдавніших календарів - сонячний календар Стародавнього Єгипту або сонячно-місячний календар Вавилону. Не відставали від них і давні кельти, у яких теж був свій календар.

Кельтський календар: що це таке

Вчений та літератор Роберт Грейвс зробив неоязичницьку та поетичну реконструкцію цього календаря на основі міфів та легенд. У цьому календарі певний період пов'язаний з особливим деревом, яке було важливе для давніх народів. Цей календар не претендує на історичну цінність, проте є важливим для езотериків та сучасних язичників, наприклад, віккан. Тому розкажемо більше про дерево, яке є символом нинішнього періоду.

Місяць дуба: традиції та звичаї

Сьоме дерево у кельтському календарі - це дуб. Це дерево Зевса, Юпітера, Геракла та кельтського бога Дагди, Тора та всіх богів-громовержців. Це дерево є символом навіть Єгови та Алаха.

Багаття під час літнього сонцестояння, яке припадає саме на цей період, розпалюють з дубових гілок, священний вогонь у храмі Вести завжди насичували дубом, а тертям вогонь добували з дубового поліна. Давні люди вважали, що саме це дерево приваблює блискавку. Дуб символічно пов'язують із вогнем і блискавкою.

Також читайте Раки-друзі: що подарувати на день народження та як разом проводити час

За думкою Дж. Фрезера, давні люди вважали, що «великий бог неба, об'єкт їхнього культу, чий жахливий голос долітав до них у гуркоті грому, полюбив дуб більше за інші дерева і часто сходив на нього з грозової хмари у вигляді блискавки, залишаючи на згадку про свій візит розщеплений, обвуглений стовбур та спалене листя. Такі дерева були оточені ореолом слави, тому що в їхньому руйнуванні бачили руку великого громовержця. Місце, куди вцілювала блискавка, ставало священним.

Слово "дуб" та "двері" схожі у більшості давньоєвропейських мов, адже найкращі двері виготовляли саме з цієї деревини.

Дуб у багатьох народів вважають найкрасивішим деревом, і до нього ставляться з пошаною і любов'ю. Недарма латиною дуб так і називається: "гарне дерево" — "кверкус" (Quercus - ред.), від кельтських слів "quer" — "гарний" і "cuez" — "дерево".

Як і всі дерева, дуб виступає в ролі світового дерева: він символізує світову вісь, що з'єднує верхній та нижній світи, живих та померлих предків, знаменуючи центр всесвіту. Дуб означав силу, мужність, витривалість, довголіття, родючість, шляхетність, вірність.

Дубу відведено місце й у сакральних уявленнях кельтів. Зокрема, під дубом творить свої чари Мерлін. Кельтські жерці, друїди, перетворювали дубові гаї на справжні святилища і культові центри, а дубові гілки використовували в різноманітних ритуальних обрядах. Саме слово "друїд" походить, на думку дослідників, від давньої назви дуба. У віруваннях друїдів дуб символізував вісь світу й асоціювався із силою та мудрістю. За уявленнями кельтів, усе, що росте на цьому священному дереві, є даром небес. Особливу роль відіграє образ дуба, увінчаного гілкою омели, причому дуб символізує чоловіче начало, а омела — жіноче. В епоху християнізації кельтів багато церков та монастирів в Ірландії часто будували неподалік від дібров або окремих дубів.

Кельтський місяць дуба: що варто зробити

Щоб наповнитися символічною енергією цього періоду, потрібно зробите наступне:

танцюйте під сонцем - це наповнить вас життєвою енергією;

кожного дня вирушайте на прогулянку та насолоджуйтеся довгими світлими літніми вечорами

носіть з собою жолуді дуба у якості талісману;

на знак привітання сонця та його сили прикрасьте стіл до вечері у золотих тонах;

закопайте під дубом лист феям з описом ваших побажань;

носіть листя дуба у волоссі, щоб привабити удачу;

торкніться губами гілочки дуба і ви посилите свою привабливість;

спаліть дубові листки, щоб очистити атмосферу та вигнати страхи та сумніви;

зустрічайте світанки;

милуйтеся зірками, що падають;

загадуйте бажання;

медитуйте біля дуба;

носіть одяг оранжевих барв, щоб наповнитися життєвою силою;

реалізуйте творчі плани.

Читайте також:

Давні кельтські традиції відновлюють на Закарпатті

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання