Таропрогноз на червень: що карти нам віщують

Карти Таро дають нам підказки про правильність чи хибність наших дій.

Карти Таро - це колода з 78 карт, які поділяються на старші та молодці аркани, тобто таємниці. Старші аркани Таро свідчать про важливі віхи у житті, а молодші розповідають про більш побутові речі. Оскільки підсвідоме не може говорити з нами зрозумілою мовою, то передає послання від всесвіту у вигляді символів, які зображені на картах Таро.

Пропонуємо дізнатися, що очікує вас у червня 2021 року за допомогою тарологічного прогнозу на перший місяць літа від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Таропрогноз кохання на червень-2021

Карта місяця "Шістка жезлів"

Ця карта свідчить про гордощі, перемоги, нагороди та визнання. Вона повідомляє про те, що ви опинитеся у центрі уваги і отримаєте довгоочікувану перемогу, а важка праця буде завершена. Щоправда, ця карта Таро говорить і про те, що ви часом бажаєте підлаштувати всіх під себе, а гордощі можуть заважати вам подивитися правді у вічі.

Виклик полягає в тому, що коли ми перемагаємо, то це може занести нас далеко від реальності. Будуть часи, коли ви відчуватимете себе переможцем, але у цей момент не варто забувати про почуття інших людей. Самовпевненість може змусити вас звернути зі свого шляху. Також на ньому може з'явитися талановита людина, яка змінить вашу реальність на краще. Уважно дивіться вперед.

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Але водночас у стосунках та почуттях ви повністю заслужили свою нагороду. "Тріумф та небезпеку слід сприймати однаково, бо це - лише ілюзія", - переконана ця карта.

Таропрогноз на роботу та кар’єру на червень-2021

Карта місяця "Страшний суд"

Ця карта розповідає про звільнення, силу внутрішнього голосу, трансформацію та певний осуд. Настає час отримати по заслугах за дії, які ви вчинили в минулому. Слід заново оцінити свої дії та відродитися. Знайдіть всередині себе прихований скарб, заради якого варто боротися. Досягайте мети та не звинувачуйте нікого, окрім себе самого.

Варто зробити вибір самостійно. Позбавтеся від старих поглядів. Зрозумійте як поводитися далі. Візьміть новий старт, відкиньте минуле і перестаньте відчувати провину за здійснені вчинки.

Не звертайте увагу на те, що інші будуть вас осуджувати. Адже рішення, можливо, доведеться ухвалювати на основі неприємних фактів.

Таропрогноз на фінанси на червень-2021

Карта місяця "Шістка мечів"

Ця карта повідомляє нам про нові перспективи, зцілення, подорож тощо. Вона підказує, що ми воліємо ухилятися від проблем, проте труднощі доведеться долати. Бажайте кращого життя, а тому замисліться над зміною місця проживання. Налаштуйтеся на духовний пошук, попрощайтеся з минулим. Позитивно ставтеся до життя.

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Подивіться на події наче збоку. Боріться з апатією та застоєм у вашому житті. Втримайтеся на плаву з усіх сил. Настав час позбутися страхів та проблем минулого і здійснити прорив у майбутнє. Ви скоро випливете з неспокійних вод та візьмете легший курс.

Готуйтеся вести діалог, обмінюватися ідеями, знаходити спільну точку зору. Взаємне усвідомлення проблеми допоможе її розв'язати.

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