Зеленський і Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп знову накинувся на українського лідера Володимира Зеленського і розкритикував його через відновлення ударів по російських НПЗ.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Newsmax.

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Під час розмови ведучий попросив прокоментувати те, що Україна знову почала атакувати нафтопереробні заводи країни-агресорки. Трамп, відповідаючи, знову заявив про зростання цін на енергоносії.

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«Якщо ви кажете мені, що Зеленський знову б’є по нафтопереробних заводах, то все, що він робить, — це підвищує світові ціни на нафту. Ну, я вважаю, що це ганьба. Є багато інших цілей… Є багато цілей, які можна вразити», — заявив Трамп.

Він наголосив, що дизельне паливо «потрібне нам і воно потрібне світові». Мовляв, так Київ «не робить доброї послуги світові».

Удари по НПЗ Росії — що відомо

Зеленський заявив Financial Times, що Україна відновила удари по НПЗ Росії після триденної паузи. Це сталося на тлі продовження російських атак на українські енергетичні об’єкти, попри оголошене Дональдом Трампом енергетичне перемир’я.

За словами глави держави, Штати висунули Україні жорстку умову щодо ударів по РФ. Чиновники вимагали припинити атаки по російських НПЗ, інакше погрожували позбавити Київ зброї і розвідданих. Як наслідок, США два вечори поспіль не попередили Україну про пуски балістики по столиці.

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Своєю чергою, у Кремлі запанікували після заяви Зеленського, але водночас саме Київ звинуватили у зриві енергетичного перемир’я. Речник «фюрера» Дмитро Пєсков брехливо заявив, мовляв, Україна нічого не дотримувалася. Саме тому, каже він, «жодної новації немає».

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