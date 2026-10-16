Пілоти не встигли добігти до літаків: як Україні вдалось "Нептуном" вибити Су-34 РФ — експерт

Ворожий СУ-34 / © wikipedia.org

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Українська операція з ураження російських авіабаз пройшла настільки швидко та раптово, що військово-повітряні сили РФ просто не мали часу на відповідь та не встигли підняти свої бойові літаки у повітря.

Про це в етері телеканалу «Київ24» розповів експерт з питань авіації Костянтин Криволап.

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За словами фахівця, на будь-якому військовому аеродромі існує чітка система рівнів готовності екіпажів — від очікування наказів у спеціальній кімнаті пілотів до безпосереднього чергування всередині кабіни літака. Однак цього разу швидкість розгортання атаки позбавила ворога будь-яких шансів.

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«Російські пілоти навіть не встигли добігти до своїх літаків. Операцію провели настільки швидко, що росіяни не мали часу на реакцію та підняття бортів у повітря», — зауважив Криволап.

Авіаексперт також оцінив наслідки вогневого ураження для ворожої техніки. Навіть у разі відсутності повного знищення планера, критичних пошкоджень завдають супутні фактори.

«Через високий температурний вплив зазнають пошкоджень металеві конструкції, стики та ущільнювачі. Через це уражені борти вже можуть бути повністю непридатними для подальшої експлуатації», — підсумував Костянтин Криволап.

Нагадаємо, у ніч проти жовтня Сили оборони України завдали удару по російському аеродрому у Воронезькій області. За словами президента Володимира Зеленського, внаслідок атаки знищено чотири літаки Су-34, ще два — уражено. Літаки готувалися до нових атак на Україну та були споряджені авіабомбами. Для удару українські військові застосували далекобійну ракету «Нептун».

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