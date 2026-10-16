Як зберігати картоплю, щоб вона довго не псувалася

Як правильно зберігати картоплю в домашніх умовах / © pexels.com

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Однак навіть у прохолодній коморі овочі можуть почати проростати або гнити, якщо тримати їх поруч із невідповідними продуктами.

З яким овочем не можна зберігати картоплю

Картоплю та цибулю краще тримати окремо. Ці овочі часто кладуть в одну шафу або сусідні відділення комори, адже обидва продукти потребують тривалого зберігання. Проте спільне розміщення може ускладнювати підтримання належних умов для кожного з них.

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Цибуля чутлива до вологи, а картопля під час зберігання виділяє її. Через підвищену вологість цибулини можуть швидше псуватися. Тому для обох продуктів краще передбачити окремі місця.

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Де найкраще зберігати картоплю

Щоб картопля довше залишалася свіжою, оберіть темне, прохолодне та добре провітрюване місце. Це може бути льох, комора або відповідно облаштований балкон, якщо там немає ризику промерзання овочів.

Після купівлі картоплю варто вийняти з герметичного поліетиленового пакета. Усередині може накопичуватися конденсат, особливо якщо овочі вологі або температура змінюється. Надлишок вологи сприяє розвитку гнилі.

Для зберігання підійдуть такі варіанти:

Паперовий пакет. Він підходить для невеликої кількості картоплі та допомагає уникнути накопичення конденсату за умови сухого вмісту. Дерев’яний ящик. Отвори між дошками забезпечують циркуляцію повітря. Картонна коробка з вентиляційними отворами. Практичний варіант для комори, якщо коробка залишається сухою. Сітка. Дає змогу повітрю вільно проходити між бульбами.

Не варто залишати картоплю під прямим сонячним світлом або біля плити, батареї та інших джерел тепла. Через світло бульби можуть зеленіти, а підвищена температура стимулює проростання.

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Чому не можна зберігати картоплю в холодильнику

Для тривалого зберігання звичайний холодильник не завжди підходить. За надто низької температури частина крохмалю в картоплі перетворюється на цукри, через що після приготування вона може мати солодкуватий присмак і змінювати колір під час смаження.

Якщо потрібно зберегти картоплю на кілька тижнів або місяців, краще знайти прохолодне місце без світла. Оптимальна температура залежить від сорту та тривалості зберігання, але для домашнього запасу зазвичай орієнтуються на кілька градусів вище нуля, не допускаючи замерзання бульб.

Як підготувати картоплю до тривалого зберігання

Навіть відповідне приміщення не допоможе, якщо закласти на зберігання пошкоджені або мокрі бульби. Перед тим як прибрати врожай, дотримуйтеся кількох правил:

Переберіть картоплю. Відкладіть бульби з порізами, темними плямами та ознаками гниття. Просушіть її. Якщо картопля волога, залиште її в сухому затіненому місці з хорошою вентиляцією. Не створюйте щільного герметичного шару. Повітря має вільно циркулювати між бульбами. Регулярно перевіряйте запаси. Якщо одна картоплина почала гнити, її потрібно прибрати, щоб зіпсовані ділянки не контактували з іншими овочами. Контролюйте температуру та вологість. Різкі коливання температури й конденсат можуть скоротити термін зберігання.

Окремо стежте за появою паростків і зелених ділянок. Позеленіння може свідчити про підвищений вміст глікоалкалоїдів, зокрема соланіну. Сильно позеленілу, гірку на смак або рясно пророслу картоплю краще не вживати.

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FAQ

Чому не можна зберігати картоплю разом із цибулею?

Картоплю та цибулю рекомендують зберігати окремо, оскільки картопля виділяє вологу, яка може сприяти псуванню цибулин. Для обох овочів варто забезпечити сухе, прохолодне місце з хорошою вентиляцією.

Як правильно зберігати картоплю, щоб вона не проростала?

Зберігайте картоплю в темному, прохолодному місці, подалі від опалювальних приладів і прямих сонячних променів. Використовуйте ящики, сітки або паперові пакети, які не затримують надмірну вологу. Періодично перебирайте запаси та прибирайте зіпсовані бульби.

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