Как хранить картофель, чтобы он долго не портился

Как правильно хранить картофель в домашних условиях / © pexels.com

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Однако даже в прохладном амбаре овощи могут начать прорастать или гнить, если держать их рядом с неподходящими продуктами.

С каким овощем нельзя хранить картофель

Картофель и лук лучше держать по отдельности. Эти овощи часто кладут в один шкаф или соседние отделения амбара, ведь оба продукта нуждаются в длительном хранении. Однако совместное размещение может затруднять поддержание надлежащих условий для каждого из них.

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Лук чувствителен к влаге, а картофель во время хранения выделяет его. Из-за повышенной влажности луковицы могут быстрее портиться. Поэтому для обоих продуктов лучше предусмотреть отдельные места.

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Где лучше хранить картофель

Чтобы картофель дольше оставался свежим, выберите темное, прохладное и хорошо проветриваемое место. Это может быть погреб, кладовая или соответственно обустроенный балкон, если там нет риска промерзания овощей.

После покупки картофель следует вынуть из герметичного полиэтиленового пакета. Внутри может накапливаться конденсат, особенно если влажные овощи или температура меняется. Избыток влаги способствует развитию гнили.

Для хранения подойдут следующие варианты:

Бумажный пакет. Он подходит для небольшого количества картофеля и помогает избежать накопления конденсата при сухом содержимом. Деревянный ящик. Отверстия между досками обеспечивают циркуляцию воздуха. Картонная коробка с вентиляционными отверстиями. Практичный вариант для амбара, если коробка остается сухой. Сетка. Позволяет воздуху свободно проходить между клубнями.

Не следует оставлять картофель под прямым солнечным светом или у плиты, батареи и других источников тепла. Из-за света клубни могут зеленеть, а повышенная температура стимулирует прорастание.

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Почему нельзя хранить картофель в холодильнике

Для продолжительного хранения обычный холодильник не всегда подходит. При слишком низкой температуре часть крахмала в картофеле превращается в сахара, из-за чего после приготовления она может иметь сладковатый привкус и изменять цвет во время жарки.

Если нужно сохранить картофель на несколько недель или месяцев, лучше найти прохладное место без света. Оптимальная температура зависит от сорта и продолжительности хранения, но для домашнего запаса обычно ориентируются на несколько градусов выше нуля, не допуская замерзания клубней.

Как подготовить картофель к длительному хранению

Даже подходящее помещение не поможет, если заложить на хранение поврежденные или мокрые клубни. Перед тем как убрать урожай, соблюдайте несколько правил:

Переберите картошку. Отложите клубни с порезами, темными пятнами и признаками гниения. Просушите его. Если картофель влажный, оставьте его в сухом затененном месте с хорошей вентиляцией. Не создавайте плотного герметичного слоя. Воздух должен свободно циркулировать между клубнями. Регулярно проверяйте запасы. Если одна картофелина начала гнить, ее нужно убрать, чтобы испорченные участки не контактировали с другими овощами. Контролируйте температуру и влажность. Резкие колебания температуры и конденсат могут снизить срок хранения.

Отдельно следите за появлением ростков и зеленых участков. Позеленение может свидетельствовать о повышенном содержании гликоалкалоидов, в частности, соланина. Сильно позеленевший, горький на вкус или обильно проросший картофель лучше не употреблять.

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FAQ

Почему нельзя хранить картофель вместе с луком?

Картофель и лук рекомендуют хранить отдельно, поскольку картофель выделяет влагу, которая может способствовать порче луковиц. Для обоих овощей следует обеспечить сухое, прохладное место с хорошей вентиляцией.

Как правильно хранить картофель, чтобы он не прорастал?

Храните картофель в темном прохладном месте, подальше от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Используйте ящики, сетки или бумажные пакеты, не задерживающие чрезмерную влагу. Периодически перебирайте запасы и убирайте испорченные клубни.

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