Як варити рис без води: простий спосіб зробити його ароматнішим і смачнішим

Як приготувати ароматний рис / © pexels.com

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Такий спосіб приготування натхненний традиційною азійською стравою — куркою по-хайнаньськи, у якій рис варять з використанням курячого бульйону та жиру. Для домашньої кухні достатньо замінити воду бульйоном і за бажанням додати трохи вершкового масла. Результат — ароматний гарнір, який не потребує складних кулінарних навичок, пишуть у Simply Recipes.

Чому варто готувати рис на бульйоні

Під час варіння рис вбирає рідину, тому її смак безпосередньо впливає на готову страву. Якщо використовувати звичайну воду, гарнір матиме нейтральний смак. Курячий бульйон надає зернам виразніших м’ясних ноток і робить їх ароматнішими.

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Ще одна перевага цього методу — можливість урізноманітнити повсякденне меню без додаткових витрат часу. Не потрібно готувати окремий соус або використовувати велику кількість спецій. Достатньо правильно підібрати бульйон і дотриматися пропорцій.

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Для приготування підійде домашній курячий бульйон або магазинний варіант. Краще вибирати продукт із невисоким вмістом солі, щоб самостійно регулювати смак готової страви.

Як приготувати рис на курячому бульйоні

Для рецепта можна використовувати рис жасминовий, довгозернистий або інший білий рис. Найголовніше — врахувати особливості обраного сорту та кількість рідини, необхідної для його приготування.

Інгредієнти:

1 склянка рису

1–1,25 склянки курячого бульйону — залежно від сорту рису та способу приготування

1 невеликий шматочок вершкового масла за бажанням

сіль — за потреби

часник або імбир — за бажанням

Спосіб приготування:

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Промийте рис. Пересипте крупу в миску, залийте холодною водою та обережно перемішайте. Злийте воду й повторіть процедуру кілька разів, доки вона не стане майже прозорою. Так ви видалите частину поверхневого крохмалю, завдяки чому зерна можуть вийти менш липкими. Підготуйте бульйон. Відміряйте необхідну кількість рідини. Якщо використовуєте готовий бульйон із холодильника, за бажанням попередньо підігрійте його. Перевірте солоність, особливо якщо продукт магазинний. З’єднайте інгредієнти. Покладіть промитий рис у каструлю з товстим дном і залийте бульйоном. За бажанням додайте невеликий шматочок вершкового масла, трохи подрібненого часнику або імбиру. Зваріть рис. Доведіть рідину до кипіння, після чого зменште вогонь до мінімуму та накрийте каструлю кришкою. Готуйте відповідно до рекомендацій для конкретного сорту рису. Намагайтеся не перемішувати крупу під час варіння і не відкривати кришку без потреби. Дайте гарніру настоятися. Коли рис буде готовий і рідина вбереться, зніміть каструлю з вогню. Залиште під кришкою приблизно на 5–10 хвилин, а потім обережно розпушіть зерна виделкою.

Як результат, ви отримаєте ароматний рис із виразнішим смаком. Якщо хочете зробити гарнір ще насиченішим, можна додати трохи вершкового масла вже після приготування.

Який бульйон краще використовувати

Курячий бульйон — універсальний варіант, оскільки він надає рису м’якого м’ясного смаку, не перебиваючи природний аромат крупи. Проте можна експериментувати й з іншими видами рідини.

Овочевий бульйон підійде для пісного гарніру або страв із запеченими овочами. Він додає смаку, але не містить м’ясних інгредієнтів.

Домашній курячий бульйон допоможе отримати насиченіший результат. Якщо під час його приготування використовували цибулю, моркву та зелень, їхні аромати також відчуватимуться у рисі.

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Яловичий бульйон має виразніший смак, який може домінувати над ароматом рису. Його краще використовувати для страв, де потрібен насиченіший м’ясний гарнір.

Якщо бульйон уже містить сіль і спеції, додатково приправляйте рис обережно. Надмірна кількість солі може зіпсувати смак готової страви.

З чим подавати рис на бульйоні

Такий гарнір добре поєднується з відвареною або запеченою куркою, індичкою, тушкованими овочами та рибою. Його також можна подати з яєчнею, смаженим яйцем або овочевим рагу.

Якщо основна страва має насичений соус або містить багато жиру, краще приготувати рис із мінімальною кількістю масла. А для простого обіду з овочами чи яйцем можна зробити смак гарніру виразнішим за допомогою часнику, імбиру або невеликої кількості вершкового масла.

Приготування рису на бульйоні — нескладний спосіб змінити звичний гарнір. Він не потребує спеціального обладнання чи рідкісних продуктів, а смак можна легко адаптувати до конкретної страви.

FAQ

Чи можна варити рис на курячому бульйоні замість води?

Так, рис можна готувати на курячому бульйоні замість води. Він вбирає аромат рідини, завдяки чому гарнір набуває насиченішого смаку. Кількість бульйону потрібно підбирати відповідно до сорту рису та способу приготування.

Як зварити рис, щоб він був розсипчастим?

Перед приготуванням ретельно промийте рис холодною водою, дотримуйтеся правильних пропорцій рідини та не перемішуйте крупу під час варіння. Після зняття з вогню залиште рис під кришкою на 5–10 хвилин, а потім розпушіть виделкою.

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