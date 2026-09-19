У Ростові знищено російські літаки й гелікоптери: з’явилися супутникові фото

Авіація РФ. / © Associated Press

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Вночі проти 17 вересня ЗСУ знищили два російські вертольоти і два літаки під час атаки по аеродрому у Ростові.

Про це заявили українські OSINT-аналітики.

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На кадрах, опублікуваних проєктом «КіберБорошно», видно російські гелікоптери Мі-8, а також літаки Ан-12 та Ан-26, які були уражені на летовищі «Ростов-Центральний».

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«В результаті атаки на аеропорт „Ростов-Центральний“ зафіксовано повне знищення двох вертольотів Мі-8, Ан-12 та Ан-26», — йдеться у повідомленні.

Атака на аеропорт «Ростов-Центральний». / © "КіберБорошно"

Атака на аеропорт «Ростов-Центральний». / © "КіберБорошно"

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна «вибила» кілька бортів на аеродромі в Ростові. З його слів, підрозділи СБУ провели операцію та уразили шість одиниць російської авіації. За його словами, під удар потрапили Ан-12, два Ан-26 та три гелікоптери.

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