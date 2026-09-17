Україна «вибила» одразу шість бортів на аеродромі в Ростові: уражені стратегічні літаки

Україна атакувала важливі об’єкти в Росії: Зеленський назвав результати / © Володимир Зеленський

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Україна продовжує завдавати ударів по об’єктах на території Росії. Вночі українські сили атакували Ярославський нафтопереробний завод, а також військовий аеродром у Ростові.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, удар по Ярославському НПЗ став результатом спільної роботи СБУ, Сил безпілотних систем, Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки.

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Водночас Служба безпеки України провела операцію проти військового аеродрому в Ростові. Як заявив президент, уже підтверджено ураження одразу кількох одиниць російської авіації. Йдеться про один літак Ан-12, два Ан-26 та три гелікоптери.

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