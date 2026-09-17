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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Україна «вибила» одразу шість бортів на аеродромі в Ростові: уражені стратегічні літаки

Ярославський НПЗ та російська військова авіація потрапили під українські удари. Зеленський повідомив, які цілі вдалося уразити.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Україна атакувала важливі об'єкти в Росії: Зеленський назвав результати

Україна атакувала важливі об’єкти в Росії: Зеленський назвав результати / © Володимир Зеленський

Україна продовжує завдавати ударів по об’єктах на території Росії. Вночі українські сили атакували Ярославський нафтопереробний завод, а також військовий аеродром у Ростові.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, удар по Ярославському НПЗ став результатом спільної роботи СБУ, Сил безпілотних систем, Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки.

Водночас Служба безпеки України провела операцію проти військового аеродрому в Ростові. Як заявив президент, уже підтверджено ураження одразу кількох одиниць російської авіації. Йдеться про один літак Ан-12, два Ан-26 та три гелікоптери.

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