У Росії зупинили одразу два НПЗ після ударів України: Reuters повідомляє про нові проблеми з пальним

Пожежа на НПЗ РФ / © Fire Point

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Два нафтопереробні заводи російської компанії «Роснефть» у Сизрані та Саратові припинили переробку нафти після українських атак, які сталися у вересні.

Про це Reuters повідомили джерела, обізнані із ситуацією.

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Цього тижня Росія та Україна продовжили завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної, попри заяву президента США Дональда Трампа про домовленість припинити такі атаки.

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За оцінкою Reuters, зупинка нафтопереробних потужностей може посилити проблеми Росії з дефіцитом пального. На тлі перебоїв країна вже обмежила експорт бензину, дизельного та авіаційного пального.

За словами джерел видання, атака безпілотників пошкодила кілька об’єктів Сизранського НПЗ. Серед них — основна установка дистиляції сирої нафти CDU-6, здатна переробляти 17 100 метричних тонн нафти на добу. Це близько 71% загальної потужності підприємства.

Співрозмовники Reuters зазначили, що для відновлення роботи заводу може знадобитися щонайменше місяць.

Водночас друга установка первинної переробки нафти на Сизранському НПЗ — CDU-5 потужністю 7 100 тонн на добу, або близько 29% загальної потужності — вже перебувала на ремонті після попередньої атаки дронів у липні. Новий удар стався 15 вересня.

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Саратовський НПЗ, своєю чергою, припинив переробку нафти 11 вересня після чергової атаки безпілотників. За словами джерел, ще 8 вересня підприємство зупиняло роботу через пошкодження обладнання та пожежу, спричинені попереднім ударом дрона. Тоді завод готувався відновити переробку 10–11 вересня.

Окремі представники галузі розповіли, що протягом 2024 року Сизранський НПЗ переробив 4,3 млн тонн нафти. За цей період підприємство виробило 0,8 млн тонн бензину, 1,5 млн тонн дизельного пального та 0,7 млн тонн мазуту.

Саратовський НПЗ у 2024 році переробив 5,8 млн тонн нафти. Обсяги виробництва становили 1,2 млн тонн бензину, 1,9 млн тонн дизельного пального та 1,0 млн тонн мазуту.

Раніше повідомлялося, що посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що українські удари по російських енергетичних об’єктах скорочують пропозицію на світовому ринку і чинять тиск на ціни на нафту та дизельне паливо.

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Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що знову просив президента України Володимира Зеленського не завдавати ударів по російських підприємствах із виробництва дизельного палива та нафтопереробних заводах.

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