Як закінчиться війна в Україні: Селезньов назвав головний сценарій та можливі терміни

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов назвав можливий сценарій закінчення війни Росії проти України / © ТСН

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У війні Росії проти України вже не може бути перемоги для обох сторін — про це в інтерв’ю CBC News заявив президент України Володимир Зеленський.

«Між нами кажучи, у цій війні вже не може бути win-win. Це неможливо через таку кількість втрат. Це перестало бути можливим ще в перший день війни між нами», — сказав Зеленський.

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Як де-факто може закінчитись війна з урахуванням нинішніх реалій на полі бою та наявних ресурсів у Росії та України — про це в коментарі для ТСН.ua висловив своє бачення ситуації колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

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«Чи реально нам в осяжній перспективі вийти на кордони 1991 року? Відповідь очевидна — ні. Це абсолютно нереально. Чи реально нам забезпечити примус Росії до поступок? Можливо, за умови реалізації цілої купи завдань, коли буде йтись про масштабну військово-технічну підтримку з боку наших партнерів, коли йдеться про процеси, пов’язані з організацією нашого бойового застосування, коли ми знищуємо ворога по всіх фронтах і він відчуває серйозні втрати. Імпотентна позиція наших європейських та заокеанських партнерів навряд чи дає нам надію на те, що ми зараз можемо отримати стільки ресурсів, щоб докорінно змінити ситуацію на полі бою», — каже Владислав Селезньов.

Та продовжує: «Тому я думаю, що ситуація win-win, коли жодна зі сторін не може вважати себе переможницею через шалені втрати та іінші причини».

Він не виключає, що певне затишшя на полі бою може статись:

«Українська сторона готова зголоситися на стоп у бойових діях по лінії зіткнення. Москва наполягає на виведенні українських сил оборони з території Донеччини. Але диявол криється в деталях», — каже колишній речник Генштабу ЗСУ.

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«Путін проголосив у новій редакції російської конституції, що під контролем Росії має бути вся територія України, яка «включена» в состав РФ, а це ж не лише Донеччина та Луганщина, є Запорізька та Херсонська області. Путін буде або силою дипломатії, або силою зброї реалізовувати цей кейс. Інакше він може виглядати дурнем перед ура-патріотичною спільнотою в Росії. Ця ура-спільнота його просто зіжре у разі нереалізації планів», — прогнозує експерт.

І зауважує: «Я не вірю, що Путін добровільно погодиться на виведення своїх військ. Але якщо порозуміються лідери Китаю та США Сі Цзіньпінь та Дональд Трамп, то можливе компромісне рішення».

Скільки ще може тривати активна фаза війни Росії проти України

«Я думаю, що треба орієнтуватись на заяви двох генералів», — каже Селезньов.

Резюмуючи, він каже про наступне: «Не завжди їхні твердження співпадають з реаліями на землі, але тим не менш. Заява Кирила Буданова, який каже, що найближче «вікно можливостей» для виходу на перемовний трек — це квітень наступного року. Думаю, логіка таких міркувань очевидна — Путін спробує нас заморозити взимку, а якщо це не вийде, то, можливо, зважаючи на певну стагнацію російської економіки, він буде змушений йти на якісь поступки. Інший, не менш поважний генерал, нинішній очільник головного управління розвідки Олег Іващенко стверджує, що ресурсів у ворога точно не бракуватиме для ведення бойових дій ні в 2026, ні в 2027 та навіть о першій половині 2028 року».

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Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, чи можлива пауза у війні Росії проти України. Про ймовірні варіанти розповів футуролог, доктор економічних наук Андрій Длігач.

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