Дизель майже по 100 грн: експерт пояснив, чому ціни можуть злетіти ще вище

АЗС / © pixabay.com

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Дизельне пальне в Україні невдовзі може подолати позначку 100 грн за літр. Директор ТОВ «Консалтингова група А-95» Сергій Куюн прогнозує подальше зростання вартості дизеля на тлі рекордних європейських котирувань та подорожчання останніх імпортних партій пального. За його оцінкою, ціна понад 100 грн/л може з’явитися на українських АЗС уже найближчим часом.

Про це Куюн написав у середу, 16 вересня, у своєму дописі у Facebook.

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За словами експерта, вранці 16 вересня найвищі ціни на дизельне пальне в Україні вже впритул наблизилися до позначки 100 грн/л. Водночас окремі мережі вже почали продавати бензин дорожче 90 грн за літр.

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Куюн зазначає, що психологічний бар’єр у 100 грн за літр дизеля ринок може подолати дуже скоро. На його думку, питання вже полягає не в тому, чи буде така ціна, а в тому, коли саме вона з’явиться.

«За моїми відчуттями, це може статися вже сьогодні», — написав директор «А-95».

Дизель у Європі б’є рекорди

Однією з ключових причин подорожчання Куюн називає ситуацію на європейському ринку. За його словами, вже протягом тижня котирування дизельного пального тримаються приблизно на рівні 1500 доларів за тонну.

Експерт наголошує, що такі показники є історично високими. Вищими європейські котирування були лише у квітні цього року, а раніше подібних значень не фіксували.

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При цьому Куюн звертає увагу на співвідношення вартості нафти та дизельного пального. Наразі нафта коштує близько 108 доларів за барель, тоді як у 2008 році її ціна піднімалася до 147 доларів. На думку експерта, те, що за значно вищої вартості нафти у 2008 році дизель не коштував так дорого, свідчить про окрему проблему саме на ринку дизельного пального.

Як пливає ситуація на Близькому Сході

Серед факторів, які спричинили новий стрибок котирувань, Куюн назвав ситуацію навколо єменських хуситів. За його словами, атаки на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії та ситуація в районі Червоного моря створюють додаткові ризики для глобальних поставок нафти й нафтопродуктів.

Експерт зазначає, що значна увага зараз прикута до Ормузької протоки, однак паралельно виникли проблеми з альтернативним маршрутом експорту саудівської нафти та пального через Баб-ель-Мандебську протоку.

Куюн пов’язує контроль над цим напрямком із діями хуситів, яких він називає союзниками Ірану, та зазначає, що ситуація створює додатковий тиск на світовий ринок дизельного пального.

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Собівартість імпортного дизеля зростає

Високі світові котирування безпосередньо відображаються на українському ринку. Куюн повідомив, що собівартість останніх надходжень дизельного пального вже становить близько 95–96 грн за літр.

При цьому оптова ціна дизеля в центральному регіоні України, за його даними, досягла приблизно 99 грн/л.

Тому експерт вважає, що подолання роздрібною ціною позначки 100 грн за літр є фактично питанням часу.

Чи буде дефіцит пального

Водночас Куюн наголошує, що різке подорожчання дизеля не означає, що в Україні закінчується пальне. На його думку, головним завданням зараз є збереження стабільних поставок і забезпечення ринку ресурсом у майбутньому.

«Головне, що те пальне є», — зазначив експерт.

Він також звернув увагу на те, що можливості держави стримувати зростання цін за рахунок податкових інструментів обмежені. Зокрема, за словами Куюна, наразі немає достатніх фінансових ресурсів для зниження податків на пальне.

Крім того, з початку наступного року передбачене планове підвищення акцизу на пальне, яке було закладене у законодавство ще 2024 року.

Попри складну ситуацію, Куюн закликав не сприймати нинішній стрибок цін як безстроковий процес. «Будь-яка криза минає, мине і ця», — підсумував експерт.

Нагадаємо, в Україні наразі немає підстав очікувати загального дефіциту пального. Однак через прицільні атаки російських окупантів можливі тимчасові перебої з його постачанням.

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