Українців попередили про нове серйозне подорожчання пального: скільки коштуватиме бензин

Ціни на пальне / © Associated Press

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В Україні продовжують зростати ціни на пальне через подорожчання нафти на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив засновник та генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін.

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За його оцінкою, говорити про подорожчання бензину до 110-115 грн за літр поки що передчасно. Якщо ситуація на світовому ринку залишатиметься приблизно на нинішньому рівні, вартість дизельного пального в Україні може сягнути близько 105 грн за літр, тоді як бензин коштуватиме 92-94 грн за літр.

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Водночас подальша зміна цін залежатиме від розвитку ситуації навколо хуситів та Баб-ель-Мандебської протоки.

«Ціна на цьому рівні не залишиться, вона буде або збільшуватися, або зменшуватися», — зазначив експерт.

Водночас Льоушкін запевнив, що Україні не загрожує дефіцит пального через удари по автозаправних станціях.

«АЗС ніяким чином у постачанні пального не беруть участі. Це просто магазини, які продають, а постачальники — це бензовози, кораблі, потяги», — пояснив він.

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Таким чином, на думку експерта, пошкодження окремих АЗС не матиме суттєвого впливу на постачання пального та його доступність на українському ринку.

Раніше повідомлялося, що Росія продовжує атакувати українські АЗС, однак дефіциту пального наразі не прогнозують.

Ми раніше інформували, що найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне.

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