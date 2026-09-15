Украинцев предупредили о новом серьезном подорожании топлива: сколько будет стоить бензин

Цены на горючее / © Associated Press

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В Украине продолжают расти цены на топливо из-за удорожания нефти на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил основатель и генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин.

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По его оценке, говорить о подорожании бензина до 110-115 грн за литр пока преждевременно. Если ситуация на мировом рынке будет оставаться примерно на нынешнем уровне, стоимость дизельного топлива в Украине может составить около 105 грн за литр, тогда как бензин будет стоить 92-94 грн за литр.

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В то же время дальнейшее изменение цен будет зависеть от развития ситуации вокруг хуситов и Баб-эль-Мандебского пролива.

"Цена на этом уровне не останется, она будет либо увеличиваться, либо уменьшаться", - отметил эксперт.

В то же время Левшкин заверил, что Украине не грозит дефицит горючего из-за ударов по автозаправочным станциям.

«АЗС никоим образом в поставках горючего не участвуют. Это просто продающие магазины, а поставщики — это бензовозы, корабли, поезда», — пояснил он.

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Таким образом, по мнению эксперта, повреждение отдельных АЗС не повлияет на поставки топлива и его доступность на украинском рынке.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает атаковать украинские АЗС, однако дефицита горючего пока не прогнозируют .

Мы ранее информировали, что самые большие сети АЗС Украины обновили цены на топливо .

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