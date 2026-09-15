Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

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Украину в ночь на 15 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

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В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

Ударный БПЛА в р-не Кременчугского водохранилища курс юго-западный.

Ударные БПЛА на севере Полтавщины двигаются в направлении Миргорода.

Группы БПЛА из Черного моря держат курс на Татарбунары/Сарата/Арциз.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

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Ранее сообщалось, что в Хмельницком после атаки РФ загорелся рынок.

Мы ранее информировали, что Россия ударила беспилотником по торгово-развлекательному центру в Сумах, в результате чего здание потерпело разрушения, там вспыхнул пожар.

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