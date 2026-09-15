Трамп выставил счет странам, за «разблокировку» Ормузского пролива

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что государства, не присоединившиеся к разблокированию Ормузского пролива, должны компенсировать Соединенным Штатам нанесенный ущерб.

Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social.

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Трамп отметил, что в настоящее время нефть продолжает «течь через Ормузский пролив», тогда как Соединенные Штаты, по его словам, делают для других государств больше, чем для себя.

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«Мы делаем это гораздо больше ради других, чем ради себя, и делаем это уже на протяжении многих поколений!» — заявил Трамп.

В то же время, президент США отдельно обратился к государствам, которые, по его словам, «никак не помогли» в разблокировании Ормузского пролива.

Трамп предупредил, что такие страны должны компенсировать Соединенным Штатам ущерб, который Вашингтон понес в связи с ситуацией вокруг пролива.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты нанесли удар по иранскому острову Ларак, расположенному вблизи Ормузского пролива. Это произошло впервые за более месяца.

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Мы ранее информировали, что Иран и Оман договорились о разделе Ормузского пролива и доходов от его использования.

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