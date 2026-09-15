- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 109
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп выставил счет странам, за «разблокировку» Ормузского пролива
Трамп заявил, что нефть продолжает «течь через Ормузский пролив» благодаря Соединенным штатам.
Президент США Дональд Трамп заявил, что государства, не присоединившиеся к разблокированию Ормузского пролива, должны компенсировать Соединенным Штатам нанесенный ущерб.
Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что в настоящее время нефть продолжает «течь через Ормузский пролив», тогда как Соединенные Штаты, по его словам, делают для других государств больше, чем для себя.
«Мы делаем это гораздо больше ради других, чем ради себя, и делаем это уже на протяжении многих поколений!» — заявил Трамп.
В то же время, президент США отдельно обратился к государствам, которые, по его словам, «никак не помогли» в разблокировании Ормузского пролива.
Трамп предупредил, что такие страны должны компенсировать Соединенным Штатам ущерб, который Вашингтон понес в связи с ситуацией вокруг пролива.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты нанесли удар по иранскому острову Ларак, расположенному вблизи Ормузского пролива. Это произошло впервые за более месяца.
Мы ранее информировали, что Иран и Оман договорились о разделе Ормузского пролива и доходов от его использования.