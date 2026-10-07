Трамп снова заявил о приближении завершения войны в Украине: что сказал

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что завершение войны в Украине близится, хотя нынешняя ситуация, по его словам, может производить противоположное впечатление.

По словам американского президента, мирное урегулирование "на самом деле становится ближе".

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"Верьте или нет, но это действительно становится ближе. Хотя так не выглядит", — заявил Трамп.

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В то же время, он не уточнил, какие именно новые обстоятельства или договоренности дают ему основания говорить о приближении завершения войны.

Ранее президент Владимир Зеленский после переговоров с Трампом сообщил, что Украина готова к взаимному энергетическому перемирию при условии, что Россия прекратит удары по украинской энергетике, электросетям, системам отопления и водоснабжения. По его словам, американская сторона должна передать это предложение Москве.

Позиция России по этому предложению пока публично не подтверждена.

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