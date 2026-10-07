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Трамп снова заявил о приближении завершения войны в Украине: что сказал
Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование войны России против Украины, по его оценке, становится более близким.
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что завершение войны в Украине близится, хотя нынешняя ситуация, по его словам, может производить противоположное впечатление.
По словам американского президента, мирное урегулирование "на самом деле становится ближе".
"Верьте или нет, но это действительно становится ближе. Хотя так не выглядит", — заявил Трамп.
В то же время, он не уточнил, какие именно новые обстоятельства или договоренности дают ему основания говорить о приближении завершения войны.
Ранее президент Владимир Зеленский после переговоров с Трампом сообщил, что Украина готова к взаимному энергетическому перемирию при условии, что Россия прекратит удары по украинской энергетике, электросетям, системам отопления и водоснабжения. По его словам, американская сторона должна передать это предложение Москве.
Позиция России по этому предложению пока публично не подтверждена.