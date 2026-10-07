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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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РФ подняла Ту-95МС из "Энгельса": боевой ли вылет

Россия подняла в воздух стратегический бомбардировщик Ту-95МС с аэродрома "Энгельс", предположительно чтобы обезопасить его от возможной атаки беспилотников.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ту-95МС

Ту-95МС

В России зафиксировали вылет стратегического бомбардировщика Ту-95МС с аэродрома "Энгельс".

По данным мониторинговых каналов, самолет находится в районе Энгельса и кружит вблизи аэродрома.

Предварительно, вылет не боевой. Предполагают, что бомбардировщики могли поднять в воздух, чтобы вывести его из-под возможной атаки беспилотников.

Вместе с тем в воздухе продолжают находиться три стратегических бомбардировщика Ту-160, ранее взлетевших с аэродрома "Белая".

Официального подтверждения боевого применения стратегической авиации пока нет.

Напомним, что ранее Зеленский снова срочно обратился к украинцам из-за угрозы массированной атаки, когда она может быть.

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