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РФ подняла Ту-95МС из "Энгельса": боевой ли вылет
Россия подняла в воздух стратегический бомбардировщик Ту-95МС с аэродрома "Энгельс", предположительно чтобы обезопасить его от возможной атаки беспилотников.
В России зафиксировали вылет стратегического бомбардировщика Ту-95МС с аэродрома "Энгельс".
По данным мониторинговых каналов, самолет находится в районе Энгельса и кружит вблизи аэродрома.
Предварительно, вылет не боевой. Предполагают, что бомбардировщики могли поднять в воздух, чтобы вывести его из-под возможной атаки беспилотников.
Вместе с тем в воздухе продолжают находиться три стратегических бомбардировщика Ту-160, ранее взлетевших с аэродрома "Белая".
Официального подтверждения боевого применения стратегической авиации пока нет.
Напомним, что ранее Зеленский снова срочно обратился к украинцам из-за угрозы массированной атаки, когда она может быть.