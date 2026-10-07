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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2753
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1 хв

РФ підняла Ту-95МС з "Енгельса": чи бойовий виліт

Росія підняла в повітря стратегічний бомбардувальник Ту-95МС з аеродрому "Енгельс", імовірно, щоб убезпечити його від можливої атаки безпілотників.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Ту-95МС

Ту-95МС

У Росії зафіксували виліт стратегічного бомбардувальника Ту-95МС з аеродрому "Енгельс".

За даними моніторингових каналів, літак наразі перебуває в районі Енгельса та кружляє поблизу аеродрому.

Попередньо, виліт не є бойовим. Припускають, що бомбардувальник могли підняти в повітря, щоб вивести його з-під можливої атаки безпілотників.

Водночас у повітрі продовжують перебувати три стратегічні бомбардувальники Ту-160, які раніше злетіли з аеродрому "Бєлая".

Офіційного підтвердження бойового застосування стратегічної авіації наразі немає.

Нагадаємо, що раніше Зеленський знову терміново звернувся до українців через загрозу масованої атаки — коли вона може бути

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