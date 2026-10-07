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- Війна
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РФ підняла Ту-95МС з "Енгельса": чи бойовий виліт
Росія підняла в повітря стратегічний бомбардувальник Ту-95МС з аеродрому "Енгельс", імовірно, щоб убезпечити його від можливої атаки безпілотників.
У Росії зафіксували виліт стратегічного бомбардувальника Ту-95МС з аеродрому "Енгельс".
За даними моніторингових каналів, літак наразі перебуває в районі Енгельса та кружляє поблизу аеродрому.
Попередньо, виліт не є бойовим. Припускають, що бомбардувальник могли підняти в повітря, щоб вивести його з-під можливої атаки безпілотників.
Водночас у повітрі продовжують перебувати три стратегічні бомбардувальники Ту-160, які раніше злетіли з аеродрому "Бєлая".
Офіційного підтвердження бойового застосування стратегічної авіації наразі немає.
Нагадаємо, що раніше Зеленський знову терміново звернувся до українців через загрозу масованої атаки — коли вона може бути