Масштабная воздушная тревога в Украине: сообщают о стратегической авиации РФ и баллистике на Киев

Воздушная тревога

Реклама

В ночь на 7 октября значительную часть Украины охватила воздушная тревога из-за угрозы ракетной атаки.

По сообщениям мониторинговых каналов, в воздухе находятся 13 бортов стратегической авиации РФ — 10 бомбардировщиков Ту-95МС, вылетевших с аэродрома "Оленья", и три Ту-160 с аэродрома "Белая".

Реклама

Кроме того, объявлена угроза применения баллистического вооружения из районов Брянска и Курска.

Реклама

Также сообщается о баллистической ракете в направлении Киева.

По состоянию на 03.12 карта воздушных тревог свидетельствовала об угрозе для большинства центральных, северных, восточных и южных областей Украины.

Украинцы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях к официальному отбою.

Напомним, что ранее Зеленский снова срочно обратился к украинцам из-за угрозы массированной атаки, когда она может быть.

Реклама

Новости партнеров