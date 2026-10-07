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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Масштабная воздушная тревога в Украине: сообщают о стратегической авиации РФ и баллистике на Киев

В ночь на 7 октября в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Сообщается об активности стратегической авиации РФ и угрозе применения баллистических ракет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Воздушная тревога

Воздушная тревога

В ночь на 7 октября значительную часть Украины охватила воздушная тревога из-за угрозы ракетной атаки.

По сообщениям мониторинговых каналов, в воздухе находятся 13 бортов стратегической авиации РФ — 10 бомбардировщиков Ту-95МС, вылетевших с аэродрома "Оленья", и три Ту-160 с аэродрома "Белая".

Кроме того, объявлена угроза применения баллистического вооружения из районов Брянска и Курска.

Также сообщается о баллистической ракете в направлении Киева.

По состоянию на 03.12 карта воздушных тревог свидетельствовала об угрозе для большинства центральных, северных, восточных и южных областей Украины.

Украинцы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях к официальному отбою.

Напомним, что ранее Зеленский снова срочно обратился к украинцам из-за угрозы массированной атаки, когда она может быть.

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