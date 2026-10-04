Россия может беречь баллистические ракеты на зиму: аналитик объяснил, чего ждать

Ракета / © ТСН.ua

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Россия могла сознательно сократить применение баллистических ракет по Украине, чтобы накопить их для зимних атак.

Такое мнение высказал стратегический аналитик Гаагского центра стратегических исследований Патрик Болдер.

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По его словам, при нынешних атаках российские войска все активнее применяют реактивные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5".

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Болдер отметил, что эффективность перехвата таких дронов Украиной постепенно растет и, по его оценке, уже превышает 50%. В то же время, количество баллистических ракет, которые Россия использует при ударах, сейчас ниже, чем раньше.

По мнению аналитика, это может означать, что Москва пока делает ставку на реактивные дроны, а запас баллистики сохраняет для дальнейшего использования зимой.

Какие угрозы могут возникнуть зимой

Болдер предупредил, что риски зимой касаются не только электроснабжения.

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По его словам, проблемы могут возникнуть также в работе систем очистки воды и канализации, а также с электроснабжением предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Аналитик считает, что российские удары по гражданской инфраструктуре могут являться частью попытки истощить украинскую экономику и усилить давление на население.

Отдельно Болдер обратил внимание на развитие украинских баллистических систем. По его мнению, такие технологии могут оказаться полезными не только для ударов по российским пусковым установкам, но и для создания собственных ракет-перехватчиков.

Впрочем, ключевым вызовом он назвал масштабирование производства таких систем до необходимых объемов.

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