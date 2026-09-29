Лига наций: расписание и результаты матчей третьего тура

Болельщики сборной Украины / © УАФ

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С 1 по 3 октября состоятся матчи третьего тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

Команды соревнуются в группах четырех разных дивизионов — A, B, C и D.

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Сборная Украины попала в группу 2 Дивизиона B, где сыграет по два матча (дома и на выезде) с командами Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

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Подопечные Андреа Мальдеры в стартовом туре на выезде одолели Венгрию, после чего в гостях сыграли вничью с Грузией.

В третьем туре украинцы 2 октября проведут номинально домашний поединок против Северной Ирландии. Игра состоится в словацкой Трнаве, начало — в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Северная Ирландия.

Расписание и результаты матчей 3-го тура Лиги наций

Четверг, 1 октября

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19:00 Группа D2. Азербайджан — Лихтенштейн

21:45 Группа A4. Уэльс — Норвегия

21:45 Группа A2. Греция — Нидерланды

21:45 Группа B3. Израиль — Косово

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21:45 Группа B3. Ирландия — Австрия

21:45 Группа A2. Германия — Сербия

21:45 Группа D1. Мальта — Гибралтар

21:45 Группа A4. Дания — Португалия

Пятница, 2 октября

17:00 Группа С3. Казахстан — Молдова

19:00 Группа С2. Латвия — Черногория

19:00 Группа С2. Кипр — Армения

21:45 Группа B2. Украина — Северная Ирландия

21:45 Группа A1. Франция — Италия

21:45 Группа A1. Бельгия — Турция

21:45 Группа B2. Венгрия — Грузия

21:45 Группа B4. Польша — Румыния

21:45 Группа B4. Босния и Герцеговина — Швеция

21:45 Группа С3. Фарерские острова — Словакия

Суббота, 3 октября

16:00 Группа С1. Финляндия — Албания

19:00 Группа A3. Хорватия — Англия

19:00 Группа С4. Исландия — Болгария

19:00 Группа С1. Беларусь — Сан-Марино

19:00 Группа С4. Эстония — Люксембург

21:45 Группа A3. Испания — Чехия

21:45 Группа B1. Швейцария — Словения

21:45 Группа B1. Северная Македония — Шотландия

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.

Добавим, что прошлый розыгрыш этого турнира сборная Украины также провела в Лиге В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).

Напомним, действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии, которая в финале прошлого розыгрыша турнира в серии пенальти одолела Испанию.

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