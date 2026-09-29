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Лига наций: расписание и результаты матчей третьего тура
Смотрите календарь и результаты всех матчей третьего тура Лиги наций-2026/27.
С 1 по 3 октября состоятся матчи третьего тура группового этапа Лиги наций-2026/27.
Команды соревнуются в группах четырех разных дивизионов — A, B, C и D.
Сборная Украины попала в группу 2 Дивизиона B, где сыграет по два матча (дома и на выезде) с командами Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.
Подопечные Андреа Мальдеры в стартовом туре на выезде одолели Венгрию, после чего в гостях сыграли вничью с Грузией.
В третьем туре украинцы 2 октября проведут номинально домашний поединок против Северной Ирландии. Игра состоится в словацкой Трнаве, начало — в 21:45 по киевскому времени.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Северная Ирландия.
Расписание и результаты матчей 3-го тура Лиги наций
Четверг, 1 октября
19:00 Группа D2. Азербайджан — Лихтенштейн
21:45 Группа A4. Уэльс — Норвегия
21:45 Группа A2. Греция — Нидерланды
21:45 Группа B3. Израиль — Косово
21:45 Группа B3. Ирландия — Австрия
21:45 Группа A2. Германия — Сербия
21:45 Группа D1. Мальта — Гибралтар
21:45 Группа A4. Дания — Португалия
Пятница, 2 октября
17:00 Группа С3. Казахстан — Молдова
19:00 Группа С2. Латвия — Черногория
19:00 Группа С2. Кипр — Армения
21:45 Группа B2. Украина — Северная Ирландия
21:45 Группа A1. Франция — Италия
21:45 Группа A1. Бельгия — Турция
21:45 Группа B2. Венгрия — Грузия
21:45 Группа B4. Польша — Румыния
21:45 Группа B4. Босния и Герцеговина — Швеция
21:45 Группа С3. Фарерские острова — Словакия
Суббота, 3 октября
16:00 Группа С1. Финляндия — Албания
19:00 Группа A3. Хорватия — Англия
19:00 Группа С4. Исландия — Болгария
19:00 Группа С1. Беларусь — Сан-Марино
19:00 Группа С4. Эстония — Люксембург
21:45 Группа A3. Испания — Чехия
21:45 Группа B1. Швейцария — Словения
21:45 Группа B1. Северная Македония — Шотландия
Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.
Добавим, что прошлый розыгрыш этого турнира сборная Украины также провела в Лиге В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).
Напомним, действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии, которая в финале прошлого розыгрыша турнира в серии пенальти одолела Испанию.