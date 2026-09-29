Джессика Альба показала, как помогла старшей дочери обустроить комнату в общежитии

Джессика Альба с дочерью Хонор, фото: instagram.com/jessicaalba

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45-летняя актриса Джессика Альба, широко известная всем по фильмам «Фантастическая четверка» и «Город грехов», поделилась интересным видео в своем Instagram. Ее 18-летняя дочь Хонор в этом году поступила в Йельский университет, и звездная мама помогла ей обустроиться в общежитии.

Альба опубликовала видео, на котором вместе с дочерью занимается обустройством комнаты. Актриса показала процесс переезда и даже попыталась самостоятельно установить органайзер на дверь. Готовый результат заметно отличается от хаоса во время сборов, поэтому Джессика с юмором сравнила две версии: идеальную — для Instagram, и реальную — во время обустройства.

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Джессика Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

«Не могу поверить, что моя малышка уже в колледже», — написала Альба, добавив, что навсегда останется гордой мамой Хонор.

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В комнате Хонор появились кровать, письменный стол, системы хранения, прикроватный светильник и личный декор. Рядом с комнатой находится общее пространство с диваном и креслами.

Джессика Альба с дочерью Хонор, фото: instagram.com/jessicaalba

Отметим, Хонор — старшая дочь Джессики Альбы и ее бывшего мужа Кэша Уоррена. Девушка собирается изучать в Йеле английский язык и кинематограф. Перед ее отъездом в университет мама и дочь также сделали парные татуировки на предплечьях — изображение глаза со знаком бесконечности, которое символизирует их связь.

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