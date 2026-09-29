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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
153
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1 хв

Джессіка Альба показала, як допомогла старшій доньці облаштувати кімнату в гуртожитку

Донька зірки та її колишнього чоловіка вступила на перший курс коледжу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Джессіка Альба з донькою Гонор, фото: instagram.com/jessicaalba

Джессіка Альба з донькою Гонор, фото: instagram.com/jessicaalba

45-річна акторка Джессіка Альба, широко відома всім за фільмами «Фантастична четвірка» та «Місто гріхів», опублікувала цікаве відео у своєму Instagram. Її 18-річна донька Гонор цього року вступила до Єльського університету, і зіркова мама допомогла їй облаштуватися в гуртожитку.

Альба опублікувала відео, на якому разом із донькою облаштовує кімнату. Акторка показала процес переїзду і навіть спробувала самостійно встановити органайзер на двері. Кінцевий результат помітно відрізняється від хаосу під час зборів, тому Джессіка з гумором порівняла дві версії: ідеальну — для Instagram, і реальну — під час облаштування.

Джессіка Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

«Не можу повірити, що моя крихітка вже в коледжі», — написала Альба, додавши, що назавжди залишиться гордою мамою Гонор.

У кімнаті Гонор з’явилися ліжко, письмовий стіл, системи для зберігання речей, приліжкова лампа та особисті декоративні елементи. Поруч із кімнатою розташований спільний простір із диваном і кріслами.

Джессіка Альба з донькою Гонор, фото: instagram.com/jessicaalba

Джессіка Альба з донькою Гонор, фото: instagram.com/jessicaalba

Зазначимо, Гонор — старша донька Джессіки Альби та її колишнього чоловіка Кеша Воррена. Дівчина планує вивчати в Єльському університеті англійську мову та кінематограф. Перед її від’їздом до університету мама й донька також зробили парні татуювання на передпліччях — зображення ока зі знаком нескінченності, яке символізує їхній зв’язок.

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