Прем'єри, ювілейні вечори і світова класика: що покаже Національна опера України у жовтні

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У жовтні в Національній опері України на глядачів чекає особлива програма: вистави до державних свят, ювілейні вечори видатних митців, яскраві прем’єри та найкращі взірці світової й української оперної і балетної класики.

І хоча кількість глядачів в залі все ще обмежена з огляду на безпекові умови, вечірні вистави стають дійсно вечірніми і розпочинаються тепер о 18:00 (інформація про початок вистави вказана в афіші та на сайті театру). Також є зміни і в діях під час повітряної тривоги — детальніше тут.

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Жовтнева афіша Національної опери України має такий вигляд:

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1 жовтня (четвер) о 18:00 — Балет «Лісова пісня» М. Скорульського. Вистава присвячена Дню захисників і захисниць України. Лірико-драматична історія кохання, пройнята палкою вірою у поезію життя і невмирущим пориванням людини до прекрасного, за мотивами твору Лесі Українки — перлина українського балету. В головних ролях — Тетяна Льозова та Ярослав Ткачук. Партії Мавки та Лукаша у виконанні цієї найромантичнішої балетної пари критики уже давно визнали «еталонними».

4 жовтня (неділя) о 18:00 — Опера «Ріголетто» Дж. Верді. До 100-річчя Костянтина Огнєвого — легендарного українського тенора та корифея київської сцени. Вистава у постановці легендарної Ірини Молостової за драмою В. Гюго «Король бавиться» (лібрето Ф. Піаве). Соціальна ідея, що свого часу привабила композитора у драмі Гюго — протиставлення простої, по-своєму нещасної людини, придворного блазня Трібуле розбещеному королю Франциску І привабила свого часу видатного італійського композитора Джузеппе Верді. Вже понад 170 років опера залишається однією з найбільш популярних у світі. В титульній партії — Геннадій Ващенко. Також в головних ролях: Дмитро Кузьмін (Герцог), Лілія Гревцова (Джільда), Анжеліна Швачка (Маддалена), Сергій Ковнір (Граф Монтероне), Сергій Магера (Спарафучіле) та ін. Диригент — Віктор Олійник.

8 жовтня (четвер) о 18:00 — балет Є.Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Віктора Литвинова. Прекрасна Оксана, закоханий у неї Вакула, заповзятлива Солоха, хитрий Чорт — усі поринають у коло інтриг різдвяної ночі. Усі ми змалку пам’ятаємо сюжет повісті Гоголя «Ніч перед Різдвом». Цього разу вічний сюжет Гоголя — захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками — оживає в хореографії. На глядачів чекає яскрава вистава, багата на народні звичаї та гумор. Поряд із картинами сільської Різдвяної ночі з її співом та веселощами — фантастичні образи нечистої сили, небесних зірок…

В головних партіях: Катерина Дегтярьова (Оксана), Даниїл Пащук (Вакула), Райса Бетанкоурт (Солоха), Олена Карандєєва (Цариця), Олексій Швидкий (Чорт), Микита Кайгородов (Дяк) та ін.

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9 жовтня (п’ятниця) о 18:00 — лірико-філософська опера «Фауст» видатного французького композитора Шарля Гуно в оригінальній постановці італійського режисера Маріо Корраді. У головних ролях: Дмитро Іванченко (Фауст), Сергій Ковнір (Мефістофель), Лілія Гревцова (Маргарита), Михайло Кірішев (Валентин) та ін. Диригент — Алла Кульбаба.

10 жовтня (субота) о 18:00 — Вечір одноактних балетів:

- «Варіації Доніцетті» другий прем’єрний показ. Одноактний неокласичний балет Джорджа Баланчина на танцювальну музику з опери «Дон Себастьян» Гаетано Доніцетті. «Варіації Доніцетті» — це перша сертифікована постановка хореографії Баланчина для української трупи, і честь цієї постановки належить видатному митцю, громадянину України і США, патріоту Олексію Ратманському.

- «Весна і осінь» балет на музику Антоніна Дворжака (Серенада Мі мажор, op. 22) у постановці видатного хореографа Джона Ноймаєра.

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- «Елегія воєнного часу» на музику Валентина Сильвестрова у постановці всесвітньо відомого танцівника і балетмейстера Олексія Ратманського.

11 жовтня (неділя) о 18:00 — рання опера Джузеппе Верді «Набукко». Свого часу твір приніс молодому генію світову славу, а знаменитий хор юдейських рабів «Va pensiero» став свого часу справжнім символом об’єднання Італії. Ця опера у постановці Анатолія Солов’яненка з незмінним успіхом йде на сцені Національної опери України уже понад вісім років.

15 жовтня (четвер) о 18:00 — балет А.Адана «Корсар». Романтична та пристрасна хореографічна історія у постановці Віктора Яременко давно стала прикрасою репертуару Національної опери України.

16 жовтня (п’ятниця) о 18:00 — безсмертний шедевр української класики опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в музичній редакції Мирослава Скорика, сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. В головних партіях: Сергій Магера (Карась), Наталія Николаїшин (Одарка), Дмитро Кузьмін (Андрій), Тетяна Ганіна (Оксана) та ін. Диригент — Віктор Олійник.

17 жовтня (субота) о 15:00 — балет «Білосніжка та семеро гномів» Богдана Павловського у постановці Віктора Литвинова. ЧЕТВЕРТИЙ ПРЕМ’ЄРНИЙ ПОКАЗ.

Світла і дуже людяна казка, яка поетизує найважливіші чесноти — доброту, щирість, взаємодопомогу, любов, що протистоять чорним силам зла, заздрощів, владолюбства, жорстокості. Світло завжди перемагає темряву, добро долає зло. А дзеркало ніколи не бреше! Яскраві костюми, інтерактивні декорації, вигадлива хореографія і чарівна музика — неймовірне дійство, яке захопить як малечу, так і дорослих!

Постановний склад: Віктор Литвинов (хореографія та постановка); Олексій Баклан (диригент-постановник); Марія Левитська (художник-постановник, художник костюмів). Виконавський склад тут.

18 жовтня (неділя) о 18:00 — опера «Флорія Тоска» Дж.Пуччіні, яка по праву вважається однією з найбільш популярних вистав у світі. В титульній партії цього разу заявлена Вікторія Ченська. Також в головних ролях: Олег Злакоман (Каварадоссі), Олександр Мельничук (Скарпіа) та ін.

22 жовтня (четвер) о 18:00 — романтичний балет Адольфа Адана «Жізель».

За сюжетом твору граф Альберт закохався в просту селянську дівчину Жізель. Однак він уже заручений із заможною аристократкою Батильдою, тож змушений удавати з себе селянина. Дівчину також кохає лісник Ганс, який розкриває їй правду про графа. Не витримавши зради коханого, Жізель божеволіє і помирає. Альберт не може її забути, тож таємно відвідує цвинтар. Там на нього чекає остання зустріч із духом коханої, що рятує його від смерті. Вже у наш час балетмейстер театру Віктор Яременко, переосмисливши сценографію та сюжет цього балетного шедевра, створив власну версію вистави. Прем’єра цієї постановки з величезним успіхом пройшла в Японії, а тепер ця вистава збирає аншлаги в Києві.

23 жовтня (п’ятниця) о 18:00 — опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-Сан).

Трагічна історія японської дівчини з Нагасакі вже понад сторіччя зворушує шанувальників опери з усього світу. Однією з найбільш відомих виконавиць Мадам Баттерфлай була видатна українська співачка Соломія Крушельницька, яка принесла твору світове визнання. З великим успіхом вистава неодноразово ставилася на сцені Національної опери України. Нинішня вистава має досить довге сценічне життя. Постановницею вистави є видатна режисерка Ірина Молостова — одна з корифеїв українського музичного театру другої половини XX сторіччя.

24 жовтня (субота) о 15:00 — балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот». Друге століття живе на сцені цей веселий, яскравий спектакль. Попри просте лібрето, що досить умовно передає сюжет геніального твору Мігеля Сервантеса, балет користується незмінним успіхом у публіки, легко підкорюючи глядачів різних поколінь. Секрет цього успіху — у мелодичній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих надзвичайно колоритних персонажах. Не даремно. цю виставу часто називають справжнім святом танцю.

25 жовтня (неділя) о 18:00 — опера Жака Оффенбаха «Казки Гофмана». До ювілею Ольги Фомічової.

«Казки Гофмана» в постановці Івана Уривського (диригент-постановник — Микола Дядюра) — це найяскравіша і наймасштабніша прем’єра 2025 року, що пропонує експресивне та метафоричне прочитання опери Ж. Оффенбаха. Вистава фокусується на темі мистецтва, кохання та трагічної долі митця, поєднуючи бурлескні сцени з глибоким психологізмом. Опера складається з трьох історій, які розповідає сам Гофман, згадуючи своїх коханих — Олімпію, Антонію та Джульєтту. Іван Уривський створив видовищну інтерпретацію, де сюжет про нещасливе кохання поета переплітається з фантастичними елементами у витонченому візуальному стилі з яскравими образами (художник-постановник Петро Богомазов, художниця костюмів — Дарія Біла). Повний склад виконавців тут.

29 жовтня (четвер) о 18:00 — балет «Віденський вальс» на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа, які подарували світу неповторні мелодії вальсу, якими вже майже 200 років насолоджується весь світ. «Віденський вальс» — це перший авторський багатоактний балет Аніко Рехвіашвілі, створений знаною хореографкою ще у 2001 році. Навіть через роки вистава залишається однією з найулюбленіших у глядачів.

30 жовтня (п’ятниця) о 18:00 — перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка сповнена іскрометного гумору, запальних танців та колоритного фольклору. Знайома кожному історія кохання прозвучить у музичній редакції Мирослава Скорика та сценічній редакції Анатолія Солов’яненка. Навіть у класичні твори час вносить свої корективи — глядачі зможуть оцінити, як делікатно та дотепно у виставу інтегрували відомий сучасний мем про «паляницю».

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