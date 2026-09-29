Дідусь втратив $700 тисяч пожертв через правду про кампанію збирання коштів

Дональд Джонсон із дружиною Джозефін / © Fox 4 Dallas-Fort Worth

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Історія 81-річного водія Дональда Джонсона, який важко працював заради лікування дружини від раку, сколихнула Мережу. Після того, як відео стало вірусним, небайдужі зібрали 700 тис. дол. Проте краудфандингова платформа закрила збирання і повернула всі донати.

Про це пише LadBible.

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Джонсон привернув увагу користувачів Мережі після того, як стало відомо про його непросту життєву ситуацію. Чоловік працює водієм у службі доставки авіабагажу, щоб заробляти гроші на лікування своєї дружини Джозефін, яка бореться з раком підшлункової залози.

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Відео з Доном опублікували в TikTok 3 вересня. На кадрах чоловік тягне важкі валізи сходами. Знімання, ймовірно, велися камерою, встановленою біля вхідних дверей.

Автор публікації стверджував, що Дон «проїжджає понад 200 000 миль на рік на своєму автомобілі, доставляючи загублений авіабагаж, тому що це єдина робота, на яку його погоджуються взяти». Також зазначалося, що його «прекрасна дружина Джозефін, з якою вони прожили 51 рік, зараз веде важку боротьбу з раком підшлункової залози».

Збирання для чоловіка, який важко працював заради хворої на рак дружини

Після поширення історії було створено TikTok-акаунт HelpDonRetire. Його автор називав себе «сусідом» і повідомив, що створив GoFundMe, щоб «повернути Дона додому».

Збирання швидко набрало сотні тисяч доларів. Користувачі жертвували гроші, бажаючи допомогти подружжю. Однак згодом у новому відео за участю Дона, Джозефін та їхньої доньки Емі повідомили, що всі кошти повернули донорам через «технічну деталь».

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Під час перевірки з’ясувалося, що історія містила «фактичні викривлення». Після цього GoFundMe видалила сторінку збору. Зокрема, спочатку на сторінці було вказано, що організаторкою кампанії є сусідка на ім’я Ерін Говелл. Проте згодом стало відомо, що насправді збирання створила Емі — донька Дона та Джозефін.

У своєму відео в TikTok Емі назвала ситуацію ненавмисною помилкою. Вона пояснила, що змінила ім’я у власному акаунті GoFundMe на «псевдонім». За словами Емі, сусідка хотіла зберегти анонімність. Донька Дона вирішила, що «це матиме більший ефект, якщо організатором буде сусідка, а не я», тому замінила власне ім’я у своєму акаунті GoFundMe на «тимчасове ім’я» Ерін Говелл. Таким чином, організаторкою збирання фактично вказали іншу людину.

GoFundMe повідомила, що Емі під час спілкування з компанією визнала: «Ерін Говелл» була вигаданою особою, а відео вона записала сама. Водночас у своїй версії подій жінка не визнала, що видавала себе за сусідку.

«Усе відео, сусідка, яка хотіла допомогти, — усе це відповідає дійсності»», — сказала Емі, але відмовилася передати журналістам контакти сусідки, які могли б підтвердити її особу.

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«На цьому етапі вона вже навіть не хоче цього робити», — пояснила Емі.

Водночас видання NewsNation підтвердило дві ключові обставини історії: Дон справді працює у транспортній службі, а його дружина має онкологічне захворювання.

Чому GoFundMe заблокувала збирання коштів?

У GoFundMe пояснили причину блокування збирання.

«Наша команда Trust & Safety виявила фактичні викривлення, які безпосередньо порушують наші Умови використання. У результаті збирання коштів було видалено, а всі пожертви повернуто донорам. Забезпечення того, щоб GoFundMe залишався безпечним і надійним місцем для надання та отримання допомоги, є нашим головним пріоритетом. Такі дії дозволяють GoFundMe захищати донорів», ­– заявила краудфандингова платформа.

Після запитання про Ерін та можливість підтвердити її існування Емі відповіла: «Акаунт був моїм. Ми просто використали початковий акаунт замість того, щоб вона створювала новий. Це була така проста помилка під час налаштування, коли я намагалася допомогти».

Попри закриття першого збирання, Емі вирішила знову звернутися по фінансову допомогу для батьків. Вона створила нову кампанію, цього разу із ціллю зібрати 100 тис. дол. Кошти мають дозволити Дону вийти на пенсію.

До слова, Френсіс Конноллі, яка 2019 року виграла 115 млн фунтів стерлінгів у лотереї EuroMillions, разом із чоловіком Падді вже роздала половину свого статку на благодійність. Колишня вчителька та соціальна працівниця заснувала фонд PFC Trust, який фінансує соціальні ініціативи на північному сході Англії: купує каравани для відпочинку, бореться з самотністю літніх людей, доставляє продукти та забезпечує спортклуби дефібриляторами.

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