У Китаї батьки платять тисячі юанів, щоб діти працювали на фермах: навіщо їх відправляють у «табори труднощів»

Табори труднощів у Китаї. Фото: www.scmp.com

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Літні канікули у дітей зазвичай асоціюються з відпочинком, подорожами та розвагами. Однак у Китаї набирає популярності зовсім інший формат дозвілля, батьки відправляють дітей у сільську місцевість, де на них чекають фізична праця, суворий розпорядок і життя без смартфонів.

Такі програми отримали назву «табори труднощів». Причому батьки платять чималі гроші за те, щоб їхні діти копали картоплю, доглядали за тваринами та виконували іншу сільськогосподарську роботу. Про незвичайний тренд розповідає джерело South China Morning Post.

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Що відбувається у «таборах труднощів»

Особливо популярними такі літні програми стали у 2026 році. Їх організовують переважно в сільських районах південно-західних китайських провінцій Сичуань, Гуйчжоу та Юньнань.

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Замість звичних табірних розваг діти знайомляться з повсякденною сільською працею. Вони копають картоплю, рубають дрова, очищають колоди від кори та виконують інші господарські завдання. У деяких програмах діти також продають зібрану ними продукцію.

Є ще одна особливість: за цю роботу діти не отримують грошей. Навпаки, за перебування в такому таборі платять їхні батьки.

За даними джерела, десятиденна програма в одному з таких таборів коштує понад 4 тисячі юанів — близько 560 доларів США. Перебування протягом місяця може обійтися більш ніж у 10 тисяч юанів, або приблизно 1,4 тисячі доларів.

Табори труднощів у Китаї. Фото: www.scmp.com

Смартфони забирають, а за роботу можна отримати необхідні речі

Правила в деяких таборах доволі суворі. У дітей забирають телефони, щоб вони не проводили час у соцмережах та інтернеті. Натомість їхній день заповнюють роботою та іншими запланованими заняттями.

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Окремі програми використовують своєрідну систему винагород, за виконану роботу діти отримують бали, які потім можуть обміняти на необхідні в побуті речі, зокрема мило чи туалетний папір.

А за невиконання завдань можуть діяти обмеження. Повідомлялося, наприклад, про табори, де дитині, яка не впоралася з роботою, замість звичайного прийому їжі могли дати лише картоплю.

Організатори водночас запевняють батьків, що фізичні навантаження підбирають так, аби вони не були надмірними для дітей. Мета таких програм, за їхніми словами, полягає не просто у важкій праці, а в тому, щоб показати дітям, скільки зусиль потрібно для заробляння грошей і забезпечення повсякденного життя.

Деякі діти просяться додому

Відео з таких таборів набирають популярності в китайських соціальних мережах. На деяких із них видно, що діти важко переживають незвичні умови, вони плачуть, просять батьків забрати їх додому та обіцяють після повернення краще вчитися і сумлінніше виконувати домашні завдання. Один із учасників навіть сказав, що готовий займатися чим завгодно, аби більше не працювати на фермі.

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Частиною програми в деяких таборах стає написання листів батькам, у яких діти розповідають про свої враження та переживання. Працівники таборів надсилають ці листи разом із відео батькам. За словами організаторів, побачене нерідко справляє на дорослих сильне враження, і згодом деякі з них рекомендують такі програми іншим сім’ям.

Табори труднощів у Китаї. Фото: www.scmp.com

Чи справді діти змінюються після такого відпочинку

Враження батьків різняться. Чоловік із провінції Сичуань відправив до такого табору доньку, яка навчається в середній школі. Попри її постійні скарги на умови, батько з подивом помітив, що сама робота на фермі їй сподобалася.

Інша мати із Шанхая відправила свою семирічну доньку до табору на 10 днів. Після повернення звички дівчинки суттєво не змінилися — вона залишилася перебірливою в їжі та не стала активнішою в побуті. Проте мати все одно залишилася задоволена, оскільки дитина вийшла зі звичного середовища та побачила зовсім інший спосіб життя.

У Китаї сперечаються, чи потрібні дітям такі випробування

Популярність «таборів труднощів» спричинила дискусію в китайських соцмережах. Частина користувачів підтримує таку ідею. Вони вважають, що сучасні міські діти мають значно комфортніше життя, ніж покоління їхніх батьків, тому практичне знайомство з фізичною працею може навчити їх більше цінувати те, що вони мають.

Інші ставляться до такого виховання критично. Їх непокоїть, що надмірна фізична праця та жорсткі умови можуть створювати зайвий стрес для дітей. У дискусіях також звучить питання, чи справді короткочасне перебування у складних умовах здатне надовго змінити поведінку дитини.

Попри неоднозначне ставлення до таких таборів, вони мають попит серед китайських батьків. У коментарях під відео з таких програм користувачі цікавляться умовами участі та запитують, як відправити туди своїх дітей.

Батьки розглядають такі поїздки як можливість познайомити дітей із фізичною працею та життям у менш комфортних умовах. Вони сподіваються, що цей досвід допоможе дітям стати самостійнішими, відповідальніше ставитися до своїх обов’язків і більше цінувати те, що вони мають удома.

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